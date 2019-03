Exclu : Bouna Sarr "J'ai envie de découvrir la Ligue des Champions avec l'Olympique de Marseille"

Marseille, France

Fidèle à lui-même, Bouna Sarr se présente dans un maillot de basket américain. Décontracté, il délaisse quand même ses lunettes de soleil le temps de l'interview, et ne regarde jamais sa montre. Si le temps presse pour lui, c'est surtout pour assouvir son ambition : réussir un quasi sans-faute sur les 9 derniers matchs de championnat pour dépasser Lyon (L'OM a pour l'instant 6 points de retard) et accrocher la Ligue des Champions. Le défenseur de l'Olympique de Marseille est l'une des grandes réussites de Rudi Garcia depuis son arrivée ; c'est sous ses ordres que Bouna Sarr s'est complètement épanoui dans son nouveau rôle de latéral droit. Et alors qu'il est encore sous contrat jusqu'en 2022, il confirme son intention de s'inscrire dans la durée avec le club, motivé justement par cette obsession de jouer la Ligue des Champions au Stade Vélodrome.

"A titre personnel, c'est vraiment ici que j'ai envie de franchir un nouveau pallier. Pourquoi pas partir un jour, mais ce n'est pas dans mes priorités. Ce n'est pas d'actu. Parce que j'ai envie de découvrir la Ligue des Champions avec l'OM. Je suis persuadé qu'on peut le faire. C'est lié au stade, aux supporters. J'ai vraiment envie de vivre ces moments de coupe européenne avec l'Olympique de Marseille" Bouna Sarr

⭐@BounaSarr_10 détient le record de tacles (15) et d'interceptions (13) au cours des 3 derniers matches. Aucun Olympien ne fait mieux. #StatsOMPpic.twitter.com/6EtoRg73OH — StatsOMP @ompassion📊📈📉🔍 (@OMMcCourt) March 25, 2019

L'OM est en ce moment sur une dynamique très positive à domicile. Marseille vient de remporter ses 4 derniers matchs devant son public (Bordeaux, Amiens, Saint-Etienne et Nice) avec 6 buts marqués et surtout aucun encaissé.

"C'est sûr qu'on se sent mieux qu'à une certaine période à domicile. Déjà ça se ressent au niveau du public. Donc on a vraiment envie de continuer cette série. Un tableau de marche ? Non, pas du tout. Cette trêve détermine la dernière ligne droite, il nous reste 5 matchs à domicile, 4 à l'extérieur, donc il va falloir gagner tous les matchs les uns après les autres. Mais là, on n'est focalisé que sur Angers. " Bouna Sarr

Bouna Sarr invité exceptionnel de France Bleu Provence Copier

Les calculs sont maintenant assez simples pour les hommes de Rudi Garcia. Ils accusent 6 points de retard sur Lyon, mais la date du 12 mai prochain est aussi cochée dans le calendrier. Pour la 36e journée de championnat, l'OM justement va recevoir son principal adversaire dans la course à un ticket pour la Ligue des Champions. Et ce retard, ce sont ces mêmes lyonnais qui ont réussi à la combler la saison dernière, coiffant l'OM sur le poteau. Les coéquipiers de Bouna Sarr se verraient bien rendre maintenant la monnaie de la pièce.