EXCLU - Découvrez le palmarès des villes les plus foot de France, selon France Football

Avec son emblématique stade Geoffroy-Guichard surnommé "le Chaudron", Saint-Etienne est la ville la plus foot

Quelle est la ville la plus foot en France ? Selon le palmarès établi et publié ce lundi par France Football en partenariat avec France Bleu, Saint-Etienne est en tête de ce classement devant Lyon et Lens.

Ce classement* des villes françaises les plus concernées par le ballon compte 42 villes représentées en Ligue 1, en Ligue 2 et en D1 féminine. Les neuf critères sont objectifs (palmarès national, affluences par rapport à la population locale, nombre de clubs de foot recensés dans la ville...) mais aussi subjectifs (indice France Football de ferveur).

Le sacre de Saint-Etienne devant Lyon et Lens

Qui c'est les plus forts ? Évidemment c'est les Verts. Avec son emblématique "Chaudron", Saint-Etienne trône sur ce classement des villes qui respirent le football.

L'emblématique stade Geoffroy-Guichard donne son identité à cette ville plus encore que sa Cité du design ou son musée d'art moderne et contemporain. Sans oublier son glorieux passé footballistique qui parle encore aujourd'hui : les années 70 et ses résultats flamboyants avec une domination nationale (dix titres de champion de France entre 1957 et 1981) et des épopées européennes jusqu’à la finale de Coupe d’Europe des clubs champions perdue face au Bayern Munich en 1976.

La deuxième place de ce classement revient à Lyon. Rival de l'ASSE à quelques kilomètres, l'OL peut remercier les féminines et doit sa place de dauphin à son palmarès et ses 25 titres de nationaux (7 titres de champion de France chez les hommes, 18 chez les femmes) sans oublier les 16 Coupes de France cumulées. Sur le plan européen, la capitale des Gaules totalise 7 sacres en Ligue des Champions. Sa longévité dans l'élite aussi : Lyon est la seule ville à plus de 100 saisons en cumulé au plus haut niveau (62 chez les hommes, 44 chez les femmes).

Lens complète le podium. Ville d'irréductibles fans de ballon rond, le stade Bollaert affiche complet dès qu'il le peut malgré un bassin de population limité. Avec Guingamp, c'est la seule ville qui dispose d'une enceinte principale à la capacité supérieur à son nombre total d'habitants.

Question ferveur, c'est sans doute l'un des chants les plus emblématiques de France : "Les Corons" - chanson interprétée par Pierre Bachelet, hymne du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, sortie en 1982 - est reprise par le supporters à chaque match à domicile.

Marseille et Lille dans le Top 5, Paris loin derrière

Ce classement réserve quelques surprises. Si Paris brille sur le plan du palmarès national avec son omnipotence contemporaine tout en ajoutant les titres en coupe nationale grâce notamment à la diversité historique de ses entités (RC Paris, CA Paris, Olympique de Paris...) pour atteindre 32 trophées, la capitale ne fait même pas partie du Top 10 de ce classement (11e).

Malgré son sacre sur les réseaux sociaux dans la catégorie "communauté virtuelle", Paris n'arrive pas à s'imposer dans le coeur des amateurs de ballon rond. De l'aveu même du directeur sportif du PSG Leonardo, "la ville du foot, c'est Marseille et pas Paris".

Pour être précis, Marseille est 4e du classement. La cité phocéenne doit sa place à la ferveur qui se dégage quand on parle football. Aussi, l'OM détient le record d'affluence dans son stade avec 66.226 personnes présentes au Vélodrome.

Lille (5e) est la deuxième ville du Nord après Lens dans le Top 5.

Guingamp (6e) est la première ville avec un représentant actuellement en Ligue 2 grâce notamment à son enceinte principale à la capacité supérieur à son nombre total d'habitants et grâce au nombre de clubs : quatre au total pour 1.724 habitants.

Le classement des villes les plus foot

1. Saint-Etienne

2. Lyon

3. Lens

4. Marseille

5. Lille

6. Guingamp

- Nantes

8. Bordeaux

9. Sochaux-Montbéliard

10. Rennes

11. Paris

12. Monaco

13. Metz

14. Strasbourg

15. Reims

16. Nice

- Valenciennes

18. Auxerre

19. Montpellier

20. Caen

21. Toulouse

22. Lorient

23. Nancy

24. Nîmes

25. Troyes

- Le Havre

27. Châteauroux

28. Brest

29. Chambly

30. Ajaccio

31. Niort

32. Soyaux-Angoulême

33. Fleury

34. Grenoble

35. Angers

36. Dijon

37. Amiens

38. Rodez

39. Clermont

40. Dunkerque

41. Pau

42. Issy

* Méthodologie : ces 42 villes - représentées en L1, L2 et D1 féminine - ont été soumises à 9 items (le palmarès national, les affluences par rapport à la population locale, le nombre de clubs de foot recensés dans la ville, la communauté de suiveurs sur les réseaux sociaux, la capacité du stade principal, le nombre de saisons L1-D1, le record d’affluence du plus grand stade de la ville, les performances européennes et l’indice France Football de ferveur). À chaque fois, un classement a été établi afin d’attribuer un nombre de points croissant en fonction du rang (1 point pour la première place, 2 pour la deuxième... 42 pour la dernière). Le classement général totalise les neuf classements, l’ordre final récompensant les villes candidates les moins bardées de points.