Paris, France

Les joueuses du PSG ne seront pas cette saison "sans stade fixe". Le club de la capitale a trouvé, selon nos informations, un accord de principe avec la mairie de Paris et le Stade Français afin que les Parisiennes jouent tous leurs matchs cette saison au stade Jean Bouin (Paris, XVIe) . Ils ne restent que quelques détails à régler dont les modalités d'entretien de la pelouse et le coût définitif. Le PSG semble quand même confiant sur le dossier puisqu'il a déjà transmis le nom du stade à la FFF et l'UEFA. Et mis à part un retournement surprenant dans ce dossier, les footballeuses parisiennes vont donc jouer leurs matchs de championnat, Ligue des Champions et Coupe de France dans l'enceinte de 20 000 places, juste à côté du Parc des Princes.Premier match prévu à Jean Bouin pour les joueuses d'Olivier Echouafni, le dimanche 09 septembre prochain avec la réception du Paris FC (15h).