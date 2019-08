Info France Bleu Bourgogne : l'attaquant vénézuélien Jhonder Cadiz va signer au DFCO

Trois défaites, et un zéro pointé : le début de saison du DFCO est à l'opposé de l'année dernière. Invité de France Bleu Bourgogne ce vendredi, le président Olivier Delcourt nous parle de ce faux départ, et du mercato, qui n'est donc pas encore fini.

Cadiz, nouvelle recrue

Le président Delcourt l'annonce donc sur notre antenne : le jeune Jhonder Leonel Cadiz, attaquant du Benfica de Lisbonne, est actuellement à Dijon pour passer la visite médicale, préalable obligatoire avant la signature de son contrat. C'est un joueur de 23 ans, il mesure 1,91m et va donc renforcer l'armada offensive dijonnaise pour cette saison.

"Nous devrions le signer dans la journée, c'est un joueur sur lequel on était depuis deux mois, on est donc très content de l'accueillir. On attend les examens médicaux pour signer tous les documents avec le Benfica."

Jhonder Leonel Cadiz lorsqu'il évoluait au Vitoria Setubal, Portugal © Maxppp - MIGUEL A. LOPES/EFE

Cadiz s'ajoute aux deux autres noms dévoilés ces dernières heures : le Brésilien Matheus Pereira et l'Anglais Stephy Mavididi, qui arrivent en en provenance de la Juventus de Turin, prêtés avec option d'achat. Ces trois joueurs ont en tout cas en commun leur jeunesse, entre 21 ans et 23 ans. Et aussi une certaine inexpérience au haut niveau pour les deux derniers cités.

Mercato difficile

Ce mercato fermera ses portes lundi soir, et quoi qu'il arrive, il aura été compliqué pour le DFCO, le président le confirme : "c'est surtout une histoire de moyens, les moyens du DFCO sont déjà intéressants, mais par rapport à des grands clubs... Par exemple quand on est sur un dossier et qu'on est face à un club comme Rennes ou Strabsour qui se positiion, on peut se retirer, parce qu'on ne joue pas dans la même cour."

L'homophobie dans les stades : "honnêtement, on en fait un peu trop"

Depuis deux semaines, les stades de Ligue 1 sont pollués par des pseudo-supporters, qui déploient des banderoles homophobes ou insultent les joueurs adverses sur le même ton. Quatre matches ont déjà été interrompus, ce qui ne semble pas vraiment du goût d'Olivier Delcourt : "honnêtement, je pense qu'on en fait un peu trop, même si ces chants n'ont pas lieu d'être dans un stade. Malheureusement, ça fait ltrès très longtemps qu'on entend des choses comme ça. Je suis tout-à-fait en phase sur le constat, mais de là arrêter les matches... J'espère en tout cas qu'à Dijon, ça ne se reproduira pas, et on fera tout pour."

L'intégralité de l'interview d'Olivier Delcourt est à retrouver ci-dessous :