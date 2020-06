Exclu France Bleu : le footballeur de Montpellier Junior Sambia raconte son combat contre le Covid-19

Invité de 100% Paillade, ce lundi, le défenseur du MHSC Junior Sambia a évoqué pour la toute première fois sa contamination au Covid-19 et son hospitalisation au mois d'avril. Le jeune homme va beaucoup mieux et s'apprête à rejouer.

Junior Sambia s'apprête à reprendre le football. Le défenseur de Montpellier est jusque là le seul cas connu de Covid19 en Ligue 1. Le jeune homme de 23 ans avait été hospitalisé autour du 20 avril dernier avant que son état ne se détériore et qu'il ne soit intubé, dans un hôpital montpelliérain. Sorti début mai, il a repris les séances individuelles et a retrouvé toutes ses facultés et une vie normale. Il s'est exprimé pour la toute première fois en exclusivité sur France Bleu Hérault, dans notre émission 100% Paillade, avec Bertrand Queneutte et Geoffrey Dernis.

Ainsi, le pailladin raconte : "Je ne sais pas comment j'ai attrapé ça (...) J’ai eu mal à la tête, mal au ventre. Il y a eu des vomissements, puis la diarrhée (...) On pensait à une gastro (...) J'ai quand même fait le test du covid, qui était négatif (...) J'ai dormi à l'hôpital, mais le lendemain, j'ai commencé à avoir des difficultés à respirer (...) Au début, les médecins ne savaient pas ce que j'avais (...) C'est seulement deux jours avant la sortie de l'hôpital qu'ils m'ont dit que j'avais le covid".

Depuis l'annonce de son hospitalisation, Junior Sambia a reçu énormément de messages de soutien, de la part de ses partenaires et collègues à Montpellier, mais aussi de la part de l'ensemble du football français et notamment des supporters. Des témoignages et des encouragements qui lui ont fait chaud au coeur.

Aujourd'hui, Junior Sambia redouble de vigilance, dans son quotidien. Encore plus casanier, il fait très attention à lui et à ses proches : "Déjà, je faisais très attention, et là encore plus. J’évite même de sortir, je sors rarement. Les courses ? Je préfère les faire faire par d'autres (...) je reste chez moi, c’est mieux"

Aucune séquelle, Junior Sambia va mieux, il a seulement perdu "deux à trois kilos" depuis sa sortie de l'hôpital, mais il se sent prêt à reprendre comme tout le monde l'entraînement le 22 juin : "Ca va très bien, je me sens bien, j’ai la forme. Je peux faire du sport, tout se passe normalement, donc je suis content".

Et après trois mois d'arrêt, c'est une très longue préparation physique de deux mois qui l'attend, lui comme ses partenaires, avant la reprise du championnat prévue fin août.

Junior Sambia s'est aussi exprimé sur l'arrêt et le gel de la saison de Ligue 1 2019/2020. Pour lui, c'est une sage décision de la part de la France et des dirigeants du foot français.

100% PAILLADE avec Junior SAMBIA : le footballeur a aussi évoqué ses objectifs, la saison prochaine, et son envie de s'imposer à Montpellier