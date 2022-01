VIDÉO - Exclu France Bleu : Pascal Dupraz confirme la piste de l'attaquant Jean-Philippe Mateta à l'ASSE

Pascal Dupraz s'est longuement confié ce vendredi matin sur l'antenne de France Bleu Saint-Étienne. Le coach de l'ASSE, débarqué dans le Forez le 14 décembre pour tenter de sauver les Verts de la relégation a abordé le brulant dossier du mercato. Avec déjà trois renforts (Barakay Sako, Paul Bernardoni et Sada Thioub), l'AS Saint-Étienne se cherche encore au moins un défenseur et un buteur.

Nous l'avons régulièrement au téléphone - Pascal Dupraz à propos de Jean-Philippe Mateta

Sur le dossier de l'attaquant Pascal Dupraz a confirmé que Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) était dans le viseur : "Plus on parle de ce joueur, moins il viendra à l'AS Saint-Étienne mais ce que je peux vous dire c'est que nous l'avons régulièrement au téléphone. Il y a des règles à observer et il est encore inopportun de dire qu'il va nous rejoindre mais il y a une volonté (de le faire venir) et elle est unanime".

Alvaro Gonzales aussi pisté, des jeunes sur le départ

Concernant la quête d'un défenseur central, Pascal Dupraz a confirmé que le nom d'Alvaro Gonzales "a été évoqué par la cellule de recrutement). Mais l'aspect économique est prépondérant. Si l'OM veut bien prendre en charge son salaire on l'accueille à bras ouverts".

Il y a trop de joueurs professionnels à Saint-Étienne - Pascal Dupraz

L'arrivée de Paul Bernardoni rebat les cartes au poste de gardien de but. Arrivé d'Angers, le rôle de titulaire lui semble promis et pose un voile sur l'avenir d'Étienne Green. "Il est sous contrat répond Pascal Dupraz. Il est professionnel et soumis à concurrence.

Étienne Green n'est donc pas invité à partir selon le Haut-Savoyard, en revanche d'autres joueurs pourraient prendre le large : "Je pense qu'il faut que quelques jeunes joueurs aillent se frotter à ce qu'il se fait de mieux chez les amateurs. Il y a trop de joueurs professionnels à Saint-Étienne. L'effectif est trop important et cela fait trop peu de temps de jeu pour certains. Il gagnerait à aller exercer leur talent ailleurs pendant quelque temps."