EXCLU - Le buteur du TFC Rhys Healey "espère être de retour en mars ou avril"

Le chouchou des supporters du Tef est sur France Bleu Occitanie ce mercredi matin. Rhys Healey s'est confié à nous en exclu. Le buteur des Violets nous parle de son premier mois de convalescence après sa rupture d'un ligament croisé du genou gauche le 21 aout contre Lorient (2-2). Il nous dit ce qu'il pense du début de saison du TFC (actuel 12e de Ligue 1 avec 2 victoires, 2 matches nul et 4 défaites).

L'Anglais (27 ans) nous parle de sa vie à Toulouse mais aussi de son avenir. Il sera en fin de contrat en juin prochain. Le meilleur buteur de Ligue 2 la saison dernière (20 buts), qui a marqué un but cette saison à Troyes, espère retrouver les terrains en mars ou avril, et révèle qu'il s'est déjà blessé à ce genou.

D'abord, comment allez-vous ? Et comment se passe votre rééducation ?

Cela se passe très bien. (sourire) Après ce n'est que le début. Je ne suis blessé que depuis un mois.

On imagine que c'est dur comme situation. Vous arrivez à gérer ?

Oui car je me suis déjà blessé. Je sais ce que c'est que d'être blessé. Il y a des bons et des mauvais jours. Je peux donc m'appuyer sur cette expérience. C'est le même genou en plus auquel je me suis déjà blessé il y a 5 ou 6 ans. Donc je suis déjà, en quelques sortes, entrainé à être blessé depuis cette première blessure. Mais je ne brulerai pas les étapes.

De quoi sont faites vos journées du coup ?

Quand t'es blessé, c'est une autre vie. Je me lève, je m'occupe de mon bébé. J'essaie de profiter de ma fille. Cela me fait du bien avant d'aller poursuivre mes soins car je sais que ça va être dur. Et ensuite, je vais au club. Je retrouve mes coéquipiers pour le petit déjeuner. Je fais en sorte de toujours participer à la vie du groupe. Ce n'est pas évident quand on est blessé. Et je fais mes exercices en salle avec les médecins du club. J'essaie de tout faire, du mieux possible et de rester positif.

Quand espérez-vous retrouver les terrains ?

(Il souffle) C'est difficile à dire. J'espère en mars ou avril. C'est important pour moi d'avoir un objectif en tête. Mais il doit aussi être réaliste. Il ne faut pas revenir trop tôt de ce genre de blessures. Il faut pouvoir revenir en confiance. Je pars du principe que la convalescence est de huit mois, comme pour les autres blessures de ce type. Après si ça dure moins longtemps ce sera du bonus. Pour l'instant, je dois me concentrer sur mon genou, le muscler. Je vois le chirurgien la semaine prochaine pour faire un point.

Comment trouvez-vous le début de saison de votre équipe ?

En tant que buteur, j'ai l'impression qu'en Ligue 1 il y a peu d'occasions de but. Et je suis frustré de ne pas pouvoir aider mon équipe. Je pense qu'on aurait pu gagner plus de matches, gagner plus de points. Mais on est une équipe jeune. On n'a pas d'expérience en Ligue 1. On doit être positif. On a perdu quelques matches. Mais je pense qu'on va dans la bonne direction. On ne serait pas en Ligue 1 si on ne croyait pas en nous. Et on n'aurait pas connu le succès la saison dernière. Ce qui est bien, c'est que personne n'a peur. Et quand tu n'as pas peur tu peux aller loin dans le foot.

Vous vous attendez à une bagarre pour le maintien jusqu'au dernier match ?

Je pense que c'est facile de dire ça car on a laissé des points en route sur les derniers matches. Moi je pense qu'on va se maintenir sans problème en fin de saison. On sera même quelques places au dessus. Ce n'est que le début de saison. Et la route est encore longue. En deuxième partie de la saison, les gens oublient ce qu'il s'est passé en début de saison. On verra à quelle place on termine.

Vous serez en fin de contrat en juin. Est-ce que vous serez toujours toulousain la saison prochaine ?

Ecoutez, ces deux dernières saisons, en particulier la saison dernière, ont été les plus incroyables de ma carrière. Quand je joue au Stadium, j'adore l'ambiance, j'adore les supporters. J'aime jouer pour cette équipe. Mais c'est une période difficile pour moi avec ma blessure, et j'arrive effectivement en fin de contrat. Je n'ai que 50% de la réponse à vous donner. J'ai une famille maintenant. Cela joue sur la suite de ma carrière. Mais en ce moment je suis surtout concentré sur mon retour en 2e partie de saison.

C'est un choix familial pour vous ?

Oui, c'est un choix familial. Je suis avec ma compagne depuis dix ans. Depuis dix ans elle me suit partout. On a un enfant maintenant. Ce n'est pas que ma décision. C'est en partie ma décision. Il faut qu'on en parle, qu'elle me dise ce qu'elle en pense. On se posera dans quelques mois et on regardera les options. Mais là c'est un moment compliqué. Je dois déjà revenir à la compétition.

Vous avez parlé de votre situation avec le club ?

Oui on en a parlé. On a beaucoup échangé en début de saison. Je suis content d'être à Toulouse. Je pense que les gens ne comprennent pas que la carrière de footballeur professionnel est courte. Il faut anticiper ce qui peut arriver. Mais, à l'heure actuelle, je suis toujours ici. Je travaille pour me soigner et revenir sur le terrain.

