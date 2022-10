EXCLU - Les premiers extraits de l'autobiographie de Jean-Pierre Caillot, le président du Stade de Reims

Ce n'est pas que du football. Le titre annonce déjà qu'il ne s'agit pas d'un livre qui parle uniquement de football. Dans cette autobiographie, le président du Stade de Reims se livre sur sa vie, son évolution personnelle et professionnelle. Au fil des quelques 300 pages, Jean-Pierre Caillot parle de lui, à la première personne du singulier. Un style direct, autobiographique, qui permet de mieux apprécier cette évolution.

Le président rémois se raconte sans jamais tomber dans l'autosatisfaction. Et d'ailleurs, il raconte certes les bons moments et les belles histoires, mais aussi les mauvais moments et les échecs. Sans éluder les erreurs qu'il a pu commettre en tant que président du Stade de Reims, erreurs qu'il explique avoir contenues à l'époque où elles ont été commises afin de protéger le club, mais à postériori dans ce livre, totalement assumées. "L'une des premiers choses quand on s'est rencontré avec Jean-Pierre, a été de se dire on ne va pas faire quelque chose uniquement sur les 18 années de présidence du Stade de Reims." explique l'un des co-auteurs Maxime Masson. "L'idée était de parler de tout, de sa vie, de son enfance, de ses rapports avec ses parents, avec ses grands parents et de sa société de transports. Il se raconte, c'est une autobiographie. Et je pense qu'on peut dire qu'il se met parfois un petit peu en danger, en tout cas ce n'est pas uniquement ses bons moments, il y a aussi des moments où il prend des coups. Où j'ai eu l'impression en l'écrivant qu'il se mettait en danger sur certaines choses qu'il racontait car encore une fois, il n'y a pas que des bons moments. Il y a des moments où il fend la carapace et c'est je pense ce qui fait aussi la force du livre. Ce n'est pas une autobiographie pour se congratuler sur ce qu'il a réussi en omettant ce qu'il a raté. C'est beaucoup plus complet que çà."

Le jour où il a failli démissionner...

Au fil des pages, on découvre la passionnante ascension d'un chef d'entreprise qui va développer, diversifier sa société de transport jusqu'à même en dessiner le logo pendant ses cours de marketing lorsqu'il était étudiant. On apprend et comprend la construction du groupe Caillot passé de 1,8 millions d'euros de chiffre d'affaire en 1984 à 70 millions aujourd'hui, et surtout ce titre de transporteur de l'année en 1993 vécu comme une fierté familiale.

Mais évidemment, ces 18 ans de présidence qui n'ont pas toujours été simples sont largement contées. Beaucoup de détails croustillants sont ainsi révélés : les coulisses de l'arrivée de Luis Fernandez en décembre 2008, la pression incessante d'Olivier Guegan pour succéder à Jean-Luc Vasseur en 2014 alors que des clans se sont formés dans le vestiaire, les relations entre Pierre Menès et Thierry Froger, les moments douloureux de forte pression populaire en 2005 où Jean-Pierre Caillot a bien failli démissionner. Les anecdotes sont nombreuses et le supporter ou amoureux du Stade de Reims y trouvera son compte. On y retrouve aussi des bons mots ou expressions comme lorsqu'en 2007, alors que les joueurs lancent un mouvement de mécontentement pour des histoires de primes, il leur répondra : "J'ai déjà vu des routiers brûler des pneus de camion dans des grèves, pas encore des pneus de Porsche Cayenne."

Une préface signée par Vincent Labrune

Ce livre est construit comme une confession des étapes d'une vie. On y parle de l'enfance, de la relation avec un père, d'une vie d'étudiant, d'un très jeune marié à 20 ans et d'un jeune père à 21 ans, d'un rêve inachevé de devenir journaliste sportif, et aussi de la solidité d'une structure familiale au centre de la réussite de ce destin. L'apprentissage de la fonction de président est également riche d'enseignements. Où comment apprendre de ses erreurs quand on découvre le monde du football, sans aucun repère un jour de 2004, un milieu sans concession, entre agents, familles, argent. Comme pour rappeler qu'au delà de la passion, tout n'a pas été un long fleuve tranquille.

Ce livre rappelle enfin que le football va très vite, comme on peut souvent l'entendre dire. Ecrit avant la mise à pied d'Oscar Garcia , les mots au sujet du désormais ancien entraîneur du Stade de Reims, peuvent surprendre. Mais laissés dans leur contexte, à savoir avant cette mise à pied, ces mots gardent tout leur sens.

A noter également la préface du président de la Ligue de Football Professionnel et ancien président de l'Olympique de Marseille, Vincent Labrune. Ce dernier entame le livre par un vibrant hommage et une vraie déclaration d'amitié et de respect personnel et professionnel.

France-Bleu Champagne-Ardenne vous propose en exclusivité quelques extraits de cette ouvrage de 300 pages :

