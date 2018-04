Dans un entretien accordé à France Bleu Provence, le mythique numéro 10 des Bleus salue la performance de l'Olympique de Marseille en Ligue 1 et en Europa League et confirme que Bernard Tapie lui avait demandé en 1987 de rejoindre l'OM.

Marseille, France

Dans un entretien exclusif accordé à France Bleu Provence, Michel Platini adresse un "bravo à l'OM" qui affronte Salzbourg ce jeudi en demi-finale de l'Europa League à l'Orange Vélodrome.

L'ancien président de l'UEFA estime également que l'Olympique de Marseille a "un bon entraîneur et une bonne structure".

"Pour arriver en demi-finale, alors que le championnat de Ligue 1 est relevé surtout en haut et qu'il faut faire les matchs de coupe d'Europe, je dis bravo au club" explique Michel Platini. "Tenir tête en championnat et jouer les matchs de l'Europa League, toujours jouer pour les places européennes, ce n'est pas simple dans un calendrier qui est très très chargé", souligne-t-il. "Il faut avoir un bon entraîneur et une bonne structure, ce qui est le cas aujourd'hui" insiste l'ancien footballeur international.

"Bernard Tapie m'avait proposé de venir jouer à l'OM" — Michel Platini

Michel Platini a également confirmé qu'en 1987, Bernard Tapie alors président de l'Olympique de Marseille, lui avait proposé de venir jouer à l'OM. "Mais j'avais décidé d'arrêter ma carrière, après avoir porté le maillot de la Juventus de Turin. J'étais fatigué. J'étais usé", confie celui qui a été le premier footballeur à remporter le Ballon d'Or trois fois.