EXCLU - Mondial féminin : dans quel stade peut-on encore trouver des places pour voir un match ?

Alors que plus de la moitié des places ont été vendues (770.000) et que sept matches sont complets, France Bleu vous révèle ce lundi dans quel stade vous pouvez encore acheter un billet pour assister à une affiche à moins d'un mois de la Coupe du monde féminine de football qui se déroule en France.

À 25 jours du Mondial français (7 juin-7 juillet), 770.000 billets sur les 1,3 million disponibles ont été écoulés. A cette occasion, France Bleu vous révèle en exclusivité dans quel stade vous pouvez encore acheter pour voir un match dans les neuf villes : Grenoble, Le Havre, Lyon, Montpellier, Nice, Paris, Reims, Rennes et Valenciennes.

7 matches à guichets fermés

Tous les billets ont déjà été vendus pour le match d'ouverture (France-Corée du Sud), les demi-finales et la finale à Lyon, ainsi que pour les matches Nigeria-France (Rennes), Pays-Bas-Cameroun (Valenciennes) et Suède-États-Unis (Le Havre).

Outre le USA-Chili et le quart du Parc des Princes, quatre autres matches sont quasi complets : Pays-Bas-Canada et USA-Thaïlande à Reims, Allemagne-Espagne et Italie-Brésil à Valenciennes.

PARIS – Parc des Princes (7 matches)

Nombre de billets écoulés : 185 000

Nombre de places du stade : 47 673

Taux de remplissage : 55%

Les matches qui se vendent le mieux : USA-Chili puis quart de finale (reste 8 000 places)

1 match à guichets fermés : France-République de Corée (match d’ouverture, le 7 juin)

LYON – Stade de Lyon (3 matches)

Nombre de billets vendus : 130 000

Nombre de places du stade : 57 948

Taux de remplissage : 100%

Les 3 matches à guichets fermés (demi-finales les 2 et 3 juillet ; finale le 7 juillet)

RENNES – Roazhon Park (7 matches)

Nombre de billets écoulés: 85 500

Nombre de places du stade : 28 602

Taux de remplissage : 43%

Le match qui se vend le mieux : quart de finale

1 match à guichets fermés : Nigeria-France, le 17 juin

LE HAVRE – Stade Océane (7 matches)

Nombre de billets écoulés : 84 500

Nombre de places du stade : 24 029

Taux de remplissage : 50%

Le match qui se vend le mieux : Angleterre-Argentine (reste 6 000 places)

1 match à guichets fermés : Suède - États-Unis, le 20 juin

VALENCIENNES – Stade du Hainaut (6 matches)

Nombre de billets écoulés : 82 500

Nombre de places du stade : 22 651

Taux de remplissage : 61%

Les matches qui se vendent le mieux : Allemagne-Espagne et Italie-Brésil (environ 5 000 places)

1 match à guichets fermés : Pays-Bas – Cameroun, le 15 juin

REIMS – Stade Auguste-Delaune (6 matches)

Nombre de billets écoulés : 63 000

Nombre de places du stade : 20 506

Taux de remplissage : 51%

Les matches qui se vendent le mieux : États-Unis – Thaïlande (2 000 places) et Pays-Bas – Canada (5 000 places)

NICE – Stade de Nice (6 matches)

Nombre de billets écoulés : 55 000

Nombre de places du stade : 35 161

Taux de remplissage : 26% (match de la France à 50%)

Le match qui se vend le mieux : France-Norvège (reste 15 000 places)

GRENOBLE – Stade des Alpes (5 matches)

Nombre de billets écoulés : 50 000

Nombre de places du stade : 18 043

Taux de remplissage : 55%

Le match qui se vend le mieux : Brésil-Jamaïque (reste 4000 places)

MONTPELLIER – Stade de la Mosson (5 matches)

Nombre de billets écoulés : 36 000

Nombre de places du stade : 19 328

Taux de remplissage : 37%

Le match qui se vend le mieux : Australie-Brésil (reste 7 000 places)

.

Actuellement, il existe 180.000 licenciées et 140.000 pratiquantes. L'objectif est 200.000 à 250.000 après le Mondial selon FFF.

Le calendrier des matches stade par stade