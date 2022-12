EXCLU : Mourad Boudjellal, le président du Hyères FC attaque l'Etat

Mourad Boudjellal a jusqu'à ce mercredi midi pour indiquer quel stade pourra accueillir les 32ème de finale de la coupe de France de football opposant son club, le Hyères Football Club 83 à l'Olympique de Marseille. Mais c'est ce mardi qu'il lance sa contre-attaque en révélant à France Bleu Provence sa volonté de déposer une requête contre l'Etat devant le tribunal administratif de Toulon. L'Etat n'aurait pas rempli sa mission régalienne de sécurité.

ⓘ Publicité

Fos, Avignon, Aix ont déjà répondu non au patron du foot hyérois. "On m'a même parlé de Bayonne" ironise Mourad Boudjellal qui sait que si d'ici ce mercredi midi, il ne trouve pas de solution, il sera obligé de se plier à la volonté des marseillais. "Mais attention, ils recevront où ils voudront" précise l'ancien homme fort du rugby.

Un préjudice qui mérite indemnisation

Une situation analysée par le président hyérois comme "un manque d'équité sportive, une perte de visibilité et une perte financière" le poussant à déposer une requête devant la justice administrative afin d'être indemnisé. "Aujourd'hui, une des missions régaliennes de l'Etat c'est d'assurer la sécurité des biens et des personnes. Il y a une véritable défaillance de l'Etat sur ce match, d'autant que j'ai proposé de financer et qu'on m'a répondu qu'il n'y avait pas les effectifs" argumente Mourad Boudjellal. Selon les informations de France Bleu Provence, la sécurisation d'une telle rencontre dans un stade en plein centre-ville aurait nécessité la présence de plus de 2000 policiers et auraient coûté plus de 100 000 euros. Somme que Mourad Boudjellal s'est en effet engagé à payer lors de la réunion en présence notamment d'un représentant de la FFF selon différentes sources proches du dossier. La direction départementale de la sécurité publique du var compte près de 1400 policiers.

"Toulon une zone de non droit" MB

La requête doit donc être déposé dans les jours à venir. "Ce que j'attends de l'Etat, c'est que les voyous ne gagnent pas. Que quand on me dit qu'il y a dix personnes qui représentent une dangerosité, que l'Etat soit capable de les contrôler et de les mettre hors d'état de nuire. Quand je roule à 115km/h au lieu de 110, l'Etat est capable de m'envoyer une prune à la maison. Et si je ne la paye pas, il est capable de saisir l'argent sur mon compte. J'attends la même attitude vis à vis de tout le monde, que l'Etat joue son rôle. Il ne peut pas y avoir des zones de non-droit sur le territoire français. Aujourd'hui, dans un match Hyères-Marseille, Toulon est une zone de non-droit. Ce n'est pas l'Etat qui décide ou doit se dérouler le match, ce sont quelques voyous" conclut Mourad Boudjellal

À lire aussi Coupe de France de football : la FFF confirme que le match Hyères-OM ne se jouera pas à Mayol