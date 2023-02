PSG : un entraînement au Parc des Princes ouvert au public le 24 février

Pour le grand public ça ne veut pas dire grand chose mais pour les fans du PSG ça veut vraiment dire beaucoup. Le Paris-Saint-Germain a pris la décision d'ouvrir les portes du Parc des Princes à son public pour un entraînement de l'équipe de Christophe Galtier. La date est fixée et les fans sont attendus en grand nombre puisque tout le stade (47.000 places) sera ouvert au public.

Cet événement aura lieu le vendredi 24 février de 17h30 à 18h30. Les portes ouvriront au public à 16h. L'entrée sera gratuite pour les abonnés, qui bénéficieront de deux invitations et d'une priorité d'achat pour deux places supplémentaires. Le grand public devra débourser entre 5 et 15 euros pour assister à l'entraînement et peut réserver sur la billetterie en ligne du Paris Saint-Germain .

"En cette période décisive pour la saison sportive du Club, tous les supporters Rouge & Bleu sont invités à prendre part à la préparation parisienne en venant montrer leur soutien aux joueurs et vivre un moment de partage au plus près de leurs idoles", explique le club dans un communiqué. Pendant les vacances, et deux jours avant le deuxième OM - PSG de 2023 (26 février), le club parisien pourrait faire le plein pour cet entraînement qui a tout d'un événement.

Le camp des loges fermé au public depuis 2012

Mis à part pendant ses tournées à l'étranger et pour quelques événements de la fondation du PSG au Parc des Princes, jamais depuis août 2012 le PSG n'a fait un entraînement en public (*). C'est Carlo Ancelotti qui en début de saison 2012/13 avait décidé de ne plus faire de séance(s) en public. Il a donc fallu attendre 11 ans pour que le club ouvre à nouveau ses portes à ses fans en Île de France.

Dans cette période morose au niveau des résultats et même si certains dirigeants ont hésité à donner le feu vert, cette main tendue du PSG vers ses supporters trouve déjà un écho positif au sein du Collectif Ultras Paris qui est la principale association de supporters du club de la capitale. D'ailleurs les gestes se multiplient, on a vu mardi soir après la défaite (0-1) face au Bayern Munich TOUS les joueurs venir saluer les fans du Parc des Princes.

(*) une exception, quatre jours après l'élimination en mars 2019 face à Manchester United en Ligue des Champions, le club a ouvert l'entraînement aux ultras et la séquence a tourné au pugilat (nombreuses insultes).