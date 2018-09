Raphaël Varane s'est confié à France Bleu avant d'affronter l’Allemagne ce jeudi dans le cadre de la Ligue des Nations. Champion du monde et vainqueur de la Ligue des Champions, le défenseur des Bleus se pose en prétendant au Ballon d'or 2018.

Et si c'était lui qui succédait à Ronaldo ? Alors que le prochain Ballon d'or sera remis en décembre, Raphaël Varane fait figure de favori.

Le défenseur de l'équipe de France de football (49 sélections, 3 buts) s’est confié à France Bleu au micro de Jacques Vendroux, le patron des sports. de Radio France, avant d'affronter l’Allemagne ce jeudi pour le premier match de la Ligue des Nations.

"Pour moi c'est déjà un trophée d'être parmi les candidats"

Champion du monde avec la France et vainqueur de la Ligue des Champions avec le Real Madrid, Raphaël Varane l'assure : "En termes de palmarès c'est difficile de faire beaucoup mieux que moi".

Et le défenseur tricolore de 25 ans d'ajouter : "Ce que je retiens c'est qu'on me cite. C’est déjà extraordinaire. Si il y a cinq ou dix ans on m’avait dit ça., qu'on parlerait de moi pour le Ballon d'or. Pour moi c'est déjà un trophée d'être parmi les candidats."

Absent de la liste des finalistes des joueurs FIFA annoncée ce lundi (tout comme Griezmann et Mbappé), le joueur formé au RC Lens a réagi avec philosophie : "Ça ne m'énerve pas tant que ça parce que c'est des trophées individuels. C'est pas un objectif que j'ai dans ma carrière".

Et de conclure dans un sourire : "Peut-être qu'il me manque un petit détail, il me manque 50 buts (rires)."

► Retrouvez l'interview de Raphaël Varane en intégralité dans Stade Bleu au micro de Jacques Vendroux ce dimanche 9 septembre 2018 à partir de 19h.