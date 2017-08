Transfert de Mbappé : accord entre Monaco et Paris pour 180 millions d'euros, montant record pour un joueur français

Un accord pour le transfert du prodige monégasque de 18 ans Kylian Mbappé a été trouvé dimanche après-midi entre l'AS Monaco et le Paris SG pour un montant de 180 millions d'euros, bonus compris, selon les informations de Jacques Vendroux, directeur des sports de Radio France.

Selon nos infos.accord trouve pour mbappe 180 millions bonus compris entre asm/psg.exclusif @france info.contrat signé après visite medicale — Jacques Vendroux (@JacquesVendroux) August 27, 2017

L'accord a été trouvé ce dimanche après-midi lors d'une réunion entre Vadim Vasilyev, vice-président de l'AS Monaco, et Antonio Henrique, directeur sportif du Paris SG.

Aucun joueur du PSG dans la transaction

L'attaquant de l'équipe de France doit passer sa visite médicale à Paris, supervisée par le professeur Éric Rolland, et devrait signer un contrat de 5 ans avec le club parisien ce dimanche soir ou demain avant de rejoindre Clairefontaine pour affronter les Pays-Bas et le Luxembourg cette semaine dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2018.

Selon les informations de Jacques Vendroux, aucun joueur du Paris SG ne fait partie de la transaction.

Plus gros transfert français, le 2e le plus cher de l’histoire derrière Neymar

Avec 180 millions d'euros (bonus compris), Kylian Mbappé est le joueur français le plus cher. Et ce montant du transfert est le 2e plus important de l’histoire du football derrière Neymar (222 millions d'euros), son futur coéquipier au PSG.