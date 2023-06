EXCLUSIF - Pascal Dupraz (DFCO) : "Je n'ai pas d'aversion à entraîner en National"

Le mois de juin 2023 est peuplé d'incertitudes du côté du DFCO. Relégué le 2 juin après sa défaite 1-0 au Havre, Dijon attend toujours de connaître le résultat de son recours suite à l'envahissement de terrain par des supporters normands. En parallèle, dans les coulisses, sur fond d'avenir financier incertain, la vente du club est plus que jamais d'actualité. Les déclarations du président, Olivier Delcourt , et du maire de Dijon, François Rebsamen , vont dans ce sens. Dans ce contexte, l'entraîneur Pascal Dupraz, qui a vu son opération maintien échouer de peu, au 9e acte, s'exprime pour la première fois depuis le match au Havre, dans une interview exclusive pour France Bleu Bourgogne,

France Bleu Bourgogne - Pascal Dupraz, serez-vous l'entraîneur du DFCO la saison prochaine ?

Pascal Dupraz - Samedi dernier, le lendemain du match, j'ai eu rendez-vous avez Olivier Delcourt. Il m'a signifié son envie de poursuivre avec moi. Je lui ai dit que c'était sous conditions, bien entendu. Je comprends et j'entends que le président veut vendre, et moi je n'ai pas fait de mal au DFCO. En tout cas j'ai essayé de faire le mieux possible pour eux, de les relancer. Et je comprendrais mal d'être, au bout de trois mois, l'entraîneur qui est congédié sous prétexte que le club est racheté et que ceux qui achètent arrivent avec leur équipe.

J'attends un minimum d'assurances de sa part. Il avait prévu de me rappeler, pour l'instant ce n'est pas fait. Je pense qu'il le fera, pour me donner son avis. Personnellement, j'ai passé de très bons moments à Dijon. Ça ne m'effraye pas, je l'ai déjà fait, d'entraîner en National. Je n'hésite pas à payer de ma personne, et je ne regarde pas si le projet est difficile, compliqué, réalisable ou irréalisable. Je me donne corps et âme, et si c'est avec Dijon en National, je le ferais avec le plus grand professionnalisme et le plus grand des enthousiasmes.

On sent une véritable envie de votre part de poursuivre avec Dijon ...

Mis à part le dénouement, qui est tragique, j'ai passé deux mois où j'ai été très bien accueilli, dans un club qui a une vraie dimension familiale, avec des salariés qui sont dévoués, compétents. On a tissé des liens très sympas et très forts. On n'a pas ménagé notre peine.

C'est une question d'opportunité, le football est ainsi fait. Dijon, c'est une possibilité pour moi. J'étudierais tout ce qui me sera proposé. Mais avec beaucoup de relâchement, de distance, parce que ce n'est que du football. La descente est dommageable, j'espère qu'il y aura le moins d'administratifs qui seront touchés par la relégation, mais encore une fois, ce n'est que du foot. Cela représente beaucoup pour moi, mais ce n'est que du football, d'où mon relatif détachement.

Quand espérez-vous être fixé ?

J'ai bon espoir ... J'ai l'habitude de ces périodes où votre nom est cité de part et d'autre, de voir que quelques fois vous êtes dans une short-list sans être pris. Je suis relativement tranquille par rapport à ça.

J'espère un projet dès le début de saison. Non pas que je renonce à être engagé dès lors que les équipes sont en difficulté, mais j'aimerais aussi démarrer une saison, participer au recrutement, montrer mon savoir-faire et celui de mes adjoints sur l'ensemble d'une saison.

Le DFCO en National, l'erreur serait de se dire que ce sera "facile" de remonter ?

Je pense qu'il y a une méthodologie. D'abord savoir si on en a les moyens. Sans vouloir trahir ce que j'ai dit à Monsieur Delcourt, je réclame de l'honnêteté. Rien ne m'effraye à condition que tout me soit dit à l'avance. Il n'y a rien de pire pour moi que de m'engager dans une aventure et m'apercevoir qu'on ne m'a pas tout dit. Si le DFCO est armé, compétitif, à partir de là, j'ai déjà montré mon savoir-faire.

La vente du club qui se profile génère cette incertitude ?

En tout cas, pour l'entraîneur que je suis, c'est quelque chose qui est interrogatif. À partir du moment où le président me demande si je veux continuer avec le DFCO ... Je lui ai répondu qu'en Ligue 2 comme en National, le DFCO, alors que je suis entraîneur professionnel, fait partie des éventualités. Et je n'ai pas d'aversion à entraîner en National.

Par contre j'aurais une réelle aversion à entraîner en National tout en sachant que deux mois plus tard le club sera vendu. Parce que, comme à chaque fois, quand un club est racheté, bien normalement ceux qui rachètent viennent avec leurs équipes. J'ai envie de faire l'économie de cette situation-là.

L'opération maintien, la fin au Havre et le recours déposé

Avez-vous digéré le final de la saison?

Digéré ... c'est difficile, quand on arrive si près du but, de ne pas réussir, c'est dommage. Ça laisse toujours des regrets.

Quelle(s) satisfaction(s) gardez-vous de cette opération maintien ?

J'en ai beaucoup. Avec mes trois adjoints, il y a cette propension à respecter tout le monde en arrivant dans un club, à se fondre dans le collectif, à respecter les gens qui sont en place, à ouvrir en grand les portes de nos bureaux. Echanger, et faire en sorte que lorsque l'on part, tout le monde est peiné de nous voir partir. Ça, c'est sur l'aspect humain, qui m'est extrêmement important. Et puis, c'est aussi de pouvoir rendre de nouveau compétitive une équipe qui était en difficulté.

Avez-vous des regrets ? Des choses que, rétrospectivement, vous changeriez ?

Non, aucun. Peut-être le dernier match, où j'ai trouvé que les joueurs manquaient de mordant, de pugnacité, de punch. Mais, en fait, toute la partie a été tellement mal arbitrée qu'on avait l'impression de ne rien avoir à faire ici. Que nous étions les dindons de la farce de la soirée.

Votre équipe était-elle émoussée sur les deux derniers matchs, contre le Paris FC et Le Havre ?

Non. Je pense que contre le Paris FC, on ouvre le score, le match était difficile, l'équipe du Paris FC était la meilleure que nous avions rencontré jusqu'alors. Meilleure, d'ailleurs, que Le Havre lors du dernier match. On encaisse un but stupide, et puis on a ce problème qui nous a poursuivi tout au long de cette épopée de neuf matchs, à savoir des pénaltys qui ne nous sont jamais accordés alors qu'ils sont bien réels.

Ensuite, contre Le Havre, je le répète, même à froid, ce n'était pas un arbitrage, c'était un camouflet d'arbitrage. Jamais un seul instant l'arbitre ne nous a respecté.

Le DFCO n'est pas respecté, globalement, par l'arbitrage ?

Sur les neuf matchs que j'ai eu à coacher - je ne peux pas parler de ce qu'il se passait avant - je ne peux pas dire que les arbitres ne nous respectent pas. Si, le dernier match, il ne nous a pas respecté, de la première à la dernière minute. J'ai trouvé qu'il était très difficile d'accorder des pénaltys, alors qu'ils étaient justifiés.

Par exemple, contre Bastia (match nul 1-1, NDLR), M. Lissorgue, le même arbitre qui a sévi contre Le Havre, a le sifflet à la bouche pour siffler une faute flagrante sur Soumaré. Malheureusement, il se ravise. Quand je vois la précipitation que l'on met à siffler le pénalty contre nous à QRM , je me dis qu'il y a quelquefois deux poids, deux mesures. C'est ainsi le football. En tout cas, sur ces neuf matchs, les présumées ou supposées erreurs d'arbitrage ne se sont pas équilibrées.

Avez-vous des nouvelles du recours déposé par le club ?

Pas du tout, je n'ai pas de nouvelles. J'ai lu, j'ai entendu. Le président a intimé l'ordre de ne pas regagner le terrain, et je trouve qu'il a eu bien raison, par rapport à la sécurité des joueurs de Dijon. Bien malin celui qui peut dire aujourd'hui que, sous prétexte qu'il y avait 1000 personnes sur la pelouse, l'arbitre était capable de dire à coup sûr que chacun des 1000 présents (ou plus), ne se serait pas retourné contre des Dijonnais.

C'est encore une décision qui me semble arbitraire. Je voudrais le souligner : avant l'envahissement total du terrain par une grande partie des supporters, il y avait eu deux interruptions. Un premier spectateur, et quelques minutes ensuite, deux ou trois spectateurs ont pénétré sur la pelouse alors qu'ils n'en n'avaient pas le droit. Donc c'était déjà la troisième interruption du jeu lorsque nous sommes rentrés aux vestiaires en toute précipitation.

Qu'espérez-vous de ce recours ? Quelle serait selon vous la bonne décision ?

Ce n'est pas à moi d'en juger, je reste simplement sur ma position : le match n'était pas terminé lorsque le terrain était envahi pour la troisième fois consécutive.