EXCLUSIF - "Plus de 15.000 spectateurs au Stadium" pour TFC-Sochaux annonce Damien Comolli

Damien Comolli était l'invité de 100% TFC ce mercredi soir. Le président du Toulouse Football Club a balayé l'actualité du club à trois jours de la réception de Sochaux comptant pour la 16e journée de Ligue 2. Il a annoncé un record d'affluence, a défendu ses supporters et évoqué le mercato d'hiver.

La première partie de saison

"On pourrait être premiers avec plus de points d'avance sur le deuxième et le troisième. Mais bon, on est contents. On a dû changer beaucoup de choses l'été dernier, à commencer par le staff technique. Et puis, pas mal de joueurs suite aux départs. On a fait un début de saison canon. Je dirais ce qu'on voulait absolument faire parce que l'année dernière, c'est ce qui nous a porté préjudice. Ça se passe très bien avec Philippe Montanier. Les joueurs progressent, les jeunes progressent. Pour moi, c'est une qualité d'un entraîneur et d'un staff technique. C'est celui qui sait utiliser les joueurs, qui sait faire performer, mais qui sait aussi le faire progresser. Et quand on voit nos jeunes joueurs qui sont appelés en sélection nationale, ça montre qu'ils sont en progrès."

Les trois nuls de suite en Ligue 2

"Oui, ça nous agace. Ça nous frustre. Ça ne met pas de colère, mais ça nous frustre. On se remet en cause constamment, même après les victoires. On savait que ça allait être difficile de tenir ce rythme là. On continue à chercher. On continue à s'améliorer. Il y a un peu moins de créativité, un peu moins de qualité dans la finition. Je pense que le premier responsable c'est nous, c'est notre équipe."

L'objectif montée en Ligue 1

"Malheureusement, les événements de l'année passée nous ont montré que tout est envisageable puisque tout le monde nous a dit qu'on allait monter à la fin. On n'est pas montés, donc... Moi, personnellement, j'envisage tous les scénarios. Ce qui est sûr, c'est qu'on fait tout pour monter. On met toute notre énergie. C'est une obsession, c'est pas une volonté, c'est une obsession qui nous conduit tous les jours."

Record d'affluence face à Sochaux

"On va battre facilement le record d'affluence de cette saison qui était de 10.500. Je pense qu'on sera au minimum 15 000, ce qui est une performance énorme qu'on ne voyait que très rarement en L1. Pour vous donner un ordre d'idée, il est arrivé que le Téfécé vende 800 billets pour un match contre Lyon, par exemple. On a déjà vendu 11.500 billets secs. Il y a une passion incroyable de la part de nos supporteurs. On a 3.000 nouveaux spectateurs par match. Nouveau, ça veut dire des gens qui ne sont pas venus au match précédent. Maintenant, les gens achètent environ trois places par personne. En fait, il se passe quelque chose de fort dans la ville. On le ressent. On m'interpelle, on me dit "Je ne suis pas venu depuis 15 ans." C'est formidable, vraiment."

Après les jets de projectile au Stadium

"On a fait passer les supporters du Téfécé pour ce qu'ils ne sont pas, ce qui est absolument injuste. D'abord parce que ce sont des éléments et des individus isolés qui ont fait ce qu'ils ont fait. Trois personnes qui se sont rendues coupables de ces gestes là ont été interpellées. Elles ont été placées en garde à vue. On a porté plainte au début contre X, puis quand on les a retrouvées, on a porté plainte de manière nominative. Il y a un récidiviste là-dedans. Ce que j'ai trouvé admirable sur le dernier match, ce sont nos supporteurs qui ont fait la police. Je dirais, si je peux me permettre l'expression, qui ont réglé le problème et qui ont sorti ces gens. Le leader des Indians, Alexandre Roux, a tout de suite pris le micro en disant pas de ça chez nous et a lancé un message de calme par rapport à ça. Donc c'est pas du tout les supporteurs du Téfécé. Les vrais supporteurs du Téfécé, ce sont ceux qui ont sorti ces personnes du virage. Et nous, on s'en est occupé aussi. Et j'en veux pour preuve que la ligue ne nous a pas sanctionnés. Les trois dossiers ont été classés parce que la ligue voit le comportement de nos supporteurs et vous aussi, qu'en tant que club, on a pris des mesures qui sont adéquates pour que ces gens là soient sanctionnés."

Le mercato hivernal

"Vous savez, on est toujours sur nos politiques depuis qu'on est arrivés au club avec Redbird. On est toujours à l'affût de la potentialité de se renforcer, mais ce n'est pas notre objectif principal sur ce mercato là. On a pris beaucoup de joueurs l'été dernier. Ça fonctionne bien. On est premiers du championnat. Il y a une marge de progression individuelle et collective, bien évidemment. Donc on regarde mais je pense pas qu'on soit très actifs. Il y a un ou deux joueurs sur lesquels on se pose des questions sur des départs, soit sur des prêts pour qu'ils aient du temps de jeu ou parce qu'ils sont en fin de contrat à la fin de la saison, notamment sur Stéphane Zobo, parce qu'il a eu beaucoup de propositions l'été dernier, qu'il a refusées. Donc, je pense que c'est un joueur qui est appelé à nous quitter. Mais voilà, ça sera un mercato calme."