EXCLUSIF | Pour Robert Nouzaret, l'ASSE doit recruter un entraîneur au "même profil que Galtier"

Pour Robert Nouzaret, ancien coach de l'AS Saint-Étienne (1998-2000), les dirigeants doivent chercher en priorité un entraîneur similaire à Christophe Galtier et ne pas privilégier une solution à l'étranger. Entretien.

- Quel profil doit avoir le prochain entraîneur de l'AS Saint-Étienne d'après vous ?

Il n'y a pas à chercher très loin. Il faut retrouver le même profil que Christophe Galtier ! Il battu tous les records : de présence, d'efficacité dans son travail, de palmarès. À Saint-Étienne, il faut un mec qui bosse. Le gars doit passer beaucoup de temps au club et en dehors. Être efficace et bon communicant avec les supporters, c'est également important. Le futur entraîneur ne devra pas rentrer chez lui, tout de suite après une séance. Il devra avoir l'habitude de travailler, de faire des efforts. Et de penser d'abord à l'équipe avant de penser à sa gueule.

- Pour grandir encore, le club prendrait-il un risque en faisant appel à un coach étranger ?

(Rires). En tant qu'ancien syndicaliste à l'Unecatef (le syndicat des entraîneurs et des cadres techniques) je n'y suis pas favorable. Prendre un coach étranger c'est se voiler la face. Certains réussissent en France, mais bien souvent on leur donne plus de moyens à leur arrivée qu'aux entraîneurs français. Si on donnait les mêmes armes aux coachs français, peut-être feraient-ils aussi bien.

- Patrice Garande et Antoine Kombouaré sont les noms qui circulent le plus souvent autour de l'ASSE dernièrement ...

Antoine Kombouaré a vraiment le profil pour réussir dans un club de haut niveau. Je vous rappelle que le PSG l'a viré (en décembre 2011) alors qu'il était premier de la Ligue 1. Cela prouve quelque-chose par rapport à la gestion d'une catégorie de joueur aujourd'hui peu évidente à manager. Cette catégorie de joueurs au-dessus de la moyenne. Patrice Garande lui a l'habitude de souffrir toutes les années, à s'adapter à une équipe qui joue le maintien neuf fois sur dix. Donc il faut un savant mélange de tout cela.

- Est-ce que l'on pourrait revoir Robert Nouzaret comme entraîneur de l'AS Saint-Étienne.

Non (Sourire). Je suis à la retraite. J'ai passé d'excellents moments dans ce club. Je n'oublierai jamais. Il correspondait bien à l'idée que je me faisais de mon métier, j'étais un gros bosseur.