Auxerre, France

L'AJA renverse Nantes 4-3, en 16 de finale de la coupe de France. Revivez ce match fou, avec les commentaires de Bruno Blanzat

Le Zap foot de Nantes-AJA : 7 buts et des actions à la pelle ! Copier

Dire que c'était une équipe de l'AJA largement remaniée, avec de nombreux titulaires (Yattara, Philippoteaux) laissés au repos. Et pourtant, ce sont bien les pensionnaires de Ligue 2 qui ont pris un départ canon sur la pelouse des Nantais. Il y avait 3 à 0 pour les Auxerrois... dès la 35e minute. Buts de Konaté (6e), Pallois csc (32e) et Ayé (34e). Les Nantais réussissaient à marquer juste avant la pause.

Sangaré met fin à la remontada nantaise

Et l'on a bien cru à une "remontada" nantaise, grâce à Thomasson, qui y allait de son doublé (65e) pour les Canaris. 3-3, tout était à refaire. Mais c'était sans compter un carton rouge pour un défenseur nantais, et une contre-attaque conclue par Sangaré (76e) pour faire pencher la balance du côté des Auxerrois. Les voilà qualifiés pour les 8e de finale de la coupe de France, au terme d'un match fou et spectaculaire.