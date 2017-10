Exploit de Seyssinet qui sort Thiers (3-1) au 6ème tour de la coupe de France de Foot

Les footballeurs de Seyssinet ont réalisé un bel exploit samedi au 6ème tour de la Coupe de France de foot. Vainqueurs 3-1 de Thiers qui évolue pourtant deux niveaux au dessus d'eux, ils se qualifient pour le 7ème tour.

Seyssinet aime la coupe. Les épopées de 2003 et 2005 (et des matchs contre Guingamp et Monaco) font partie de l'histoire du foot isérois. Les Seyssinettois n'en sont pas encore au stade des 16ème ou 32ème de finale comme à l'époque, mais ils ont réalisé samedi un bel exploit. Pensionnaire de R2, l'AS Seyssinet-Pariset a livré un grand match pour sortir à la régulière, trois buts à un, Thiers une équipe de N3. Deux divisions d'écart remontées, cela valait bien un chant dans les vestiaires.

Echirolles (R1), l'autre équipe Iséroise engagée samedi au 6ème tour de la Coupe de France s'est inclinée sur sa pelouse 3-1 contre Villefranche sur Saône (N2). Le GF38, La Tour St Clair, et La Vallée de la Gresse jouent dimanche après midi.