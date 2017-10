Exploit du Tours Football Club, unique club de ligue 2 qualifié pour les 8èmes de finale de coupe de la ligue

C'était le résultat auquel même les supporteurs n'osaient croire : Tours, dernier de ligue 2, a battu Nantes, 3ème de ligue 1, mercredi soir au stade de la vallée du Cher. Une victoire 3 buts à 1 qui fait du TFC le seul club de ligue 2 qualifié pour les 8èmes de finale de la coupe de la ligue.

9 500 personnes qui exultent et Tours qui gagne, on n'a plus vu ça depuis des mois au stade de la Vallée du Cher, mais hier soir, pour profiter pleinement du spectacle, il fallait être à l'heure : Miguel ouvre la marque à la 5ème minute. Mancini double la mise une minute plus tard. Bouazza donne le coup de grâce à la 19ème. Nantes marque un pénalty avant la mi-temps, mais n'est jamais vraiment menaçant.

Toujours à la recherche d'une victoire en championnat après 12 journée de ligue 2, le TFC élimine un des ténors de la ligue 1. Une divine surprise, pour les supporteurs :

"On n'y comprend rien : en 12 matchs, ils ont marqué 2 buts, et là on en met 3 en vingt minutes. Comme quoi, ils ont le potentiel...si ils retrouvent le mental, les jambes suivront" J.C, abonné depuis des années au stade de la vallée du Cher

Le coatch nantais, Claudio Raniéri, avait aligné une équipe B, en se passant de la moitié des titulaires habituels. Raniéris'est tout de même montré très fair-play à la fin du match, souhaitant bonne chance à Tours pour la coupe de la ligue et le championnat.

Cette victoire, c'est aussi un soulagement, évidemment, pour le président du TFC, Jean-Marc Ettori

"Pour le moral, c'est bon. Pour les finances, c'est bon. Les dieux étaient avec nous, ce soir. J'espère qu'ils seront encore avec nous plus tard, mais vous l'avez vu, dans le football, tout est possible"

Hier soir, on a assisté à un exploit, à coup sur. A un miracle, peut-être, à une renaissance, on espère. Le TFC retrouve le championnat de ligue 2 dès samedi, avec un déplacement périlleux à Lorient, des Lorientais qui ont été sortis par Caen, hier soir.

Tours est d'ailleurs maintenant le dernier club de ligue 2 encore en lice, en coupe de ligue.