"Extraordinaire, ce qui m'arrive" : Samir Bakir, le Stéphanois de Bergerac a gagné contre son club de coeur

Farid, Hamzi, et Karim. Ils ont les mains accrochées aux grillages à la sortie des tribunes, ils guettent les joueurs qui sortent les uns après les autres : "Samir, Samir !", ils crient, quand le grand attaquant du Bergerac Périgord Football Club émerge enfin des vestiaires, après la douche et un test antidopage. Il vient de réaliser un exploit historique pour le Périgord avec son équipe, sortir le club mythique des Verts de Saint-Etienne en huitièmes de finale de la Coupe de France de football (1-0).

800 km pour venir voir jouer Samir

Samir Bakir, il vient de là. Il a grandi à Saint-Chamond, joué ses premiers ballons sur le city-stade de la commune, avec ces amis-là. Ils viennent de faire quatre heures de route pour venir le voir jouer contre leur club de coeur : "Si tu savais ce que ça me fait au coeur... Pfouah, c'est exceptionnel ce qui m'arrive. Ils ont fait 800 km pour me voir, j'ai fait mes premiers foots avec eux !".

On a pris la Fiat 500 pour venir, on a laissé nos enfants et nos femmes à la maison là-bas, pour lui montrer notre amour et notre soutien

- Hamzi

Ses copains, ils sont ouvriers chez EDF, Arcelor Mittal, le troisième est éducateur. Ils ont pris la route à neuf heure du matin pour voir leur ami, jouer contre le club de leur enfance : "Très très fiers", résume Hamzi, "On a toujours suivi Samir. On a pris la Fiat 500 pour venir, on a laissé nos enfants et nos femmes à la maison là-bas, pour lui montrer notre amour et notre soutien. C'est vrai que les Verts, on est vaccinés depuis notre enfance, mais Samir c'est le sang, on a soutenu Bergerac ! Et maintenant qu'ils ont gagné, à cause d'eux, on va devoir revenir !"

"Vous devez partir de suite ?"

Le temps de faire une photo, il faut déjà repartir. Samir Bakir est presque déçu : "Vous devez partir de suite ?", demande-t-il. "Eh, il y a bureau demain", répondent ses amis. Ils vont reprendre la route le soir même pour aller travailler lundi matin. Mais ils reviendront pour les quarts de finale : "Surtout si c'est le PSG !"