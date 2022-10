F1 : Charles Leclerc retarde le sacre de Max Verstappen

Parti en pôle position sur le circuit de Singapour, Charles Leclerc a perdu sa première place dès le premier virage. Doublé par Sergio Pérez, qui s'impose sur Red Bull, le Monégasque marque les points qui le laissent en course pour le titre de champion du Monde alors que Verstappen termine 7e.

Max Verstappen pouvait remporter ce dimanche un sixième Grand Prix d'affilée et déjà s'adjuger le titre de champion du Monde qui tend les bras au pilote Red Bull. Finalement le Néerlandais termine 7e sur le circuit de Singapour et reste à portée de fusil de Charles Leclerc, deuxième de la course ce dimanche.

Leclerc voit Pérez revenir au général

Le pilote Ferrari pourra regretter ce départ raté. Doublé dès le premier virage par Sergio Pérez, Leclerc n'a jamais réussi à repasser devant et doit se contenter de cette deuxième place qui limite les dégâts au général. Le pilote monégasque reste deuxième mais voit Sergio Pérez revenir à neuf points. Prochain Grand Prix au Japon dimanche 9 octobre.