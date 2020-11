Fabien Barthez rejoint le Toulouse Football Club comme formateur des gardiens de buts

Le célèbre ex-gardien ariégeois, champion du Monde avec l'équipe de France en 1998, rejoint le club toulousain jusqu'à la fin de la saison pour accompagner et former les gardiens de buts des Violets.

Une star du football rejoint les rangs du Toulouse Football Club cette saison : Fabien Barthez, ex-gardien et champion du Monde avec l'équipe de France en 1998, intègre le TFC comme formateur jusqu'à la fin de la saison, annonce le club dans un communiqué sur son site ce mardi 10 novembre. Il sera en charge d'accompagner et de développer la progression et la formation des gardiens de buts du club.

C'est donc en terrain connu que revient l'ancien gardien ariégeois. Fabien Barthez a en effet été formé au TFC. Autrefois joueur, il interviendra désormais en tant que consultant auprès du Centre de Formation et du groupe professionnel, en collaboration avec l'entraîneur Patrice Garande et son équipe.

"Ma pure passion m'a poussé à m'investir dans un rôle de consultant" explique l'ex-gardien dans le communiqué du TFC. "Je souhaite transmettre et partager ma vision de ce poste dans toute sa globalité, en collaboration avec le staff technique, pour les gardiens de l'effectif professionnel et du Centre de Formation".