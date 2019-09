Fabien Lemoine (FC Lorient) : "L'AS Saint-Etienne a besoin d'un temps d'adaptation"

Saint-Étienne, France

L'heure est à l'inquiétude en ce début de saison du côté des supporters de l'AS Saint-Etienne qui espèrent un résultat à Angers ce dimanche après-midi (17h, 6e journée de Ligue 1) pour mettre fin à une série de cinq matches sans victoire toutes compétitions confondues.

Une inquiétude qui n'est pas partagée par Fabien Lemoine. L'ancien milieu de terrain des Verts (2011-2017) aujourd'hui à Lorient (Ligue 2) était notre invité dans 100% Club jeudi soir pour le retour de l'ASSE en Ligue Europa. Il nous donne ses explications sur ce début de saison.

"Rémy Cabella amenait énormément"

"Il y a eu pas mal d'arrivées et des départs de joueurs importants, comme Rémy Cabella. Il amenait énormément à l'équipe en remontant les ballons. Ryad Boudebouz qui est arrivé joue un registre différent, et il lui faut se réadapter. La Ligue 1 est plus athlétique que la Liga."

Beaucoup de joueurs sont arrivés. Il y a du très bon matos.

"Plus généralement, l'équipe a besoin d'un temps d'adaptation. Beaucoup de nouveaux joueurs sont arrivés cet été mais il y a du très bon matos, un gros effectif. Pour moi Sainté a franchi un palier mais c'est sur le terrain qu'il faut le montrer, notamment sur la scène européenne."

"Un groupe de Ligue Europa vraiment sympa"

"Cette poule n'est pas facile avec des équipes qui jouent au ballon. Mais les Verts ont leur chance. Et puis, c'est une poule vraiment sympa avec de beaux stades et des équipes qui ont joué la Ligue des Champions. C'est pour ça qu'on joue et qu'on vibre, pour l'ambiance de nos supporters."

L'ambiance en coupe d'Europe se rapproche du derby.

"En coupe d'Europe, je trouve que l'ambiance se rapproche du derby parce que tu te sens vraiment porté par le stade. Quand tu l'entends qui gronde dès que tu récupères un ballon, tu n'as pas envie de quitter la pelouse au coup de sifflet final. T'as envie de rester sur le terrain."

"L'espoir de revenir un jour dans le Chaudron"

"Avec Lorient, notre parcours en coupe de la Ligue est déjà fini. C'est même fini tout court puisque la coupe va être suspendue. Pour nous, c'était l'occasion de se frotter à des équipes de Ligue 1. Même si je trouve plus méritant de se qualifier pour l'Europe via la 5e place du championnat."

On a bien démarré le championnat mais on va devoir s'accrocher.

"J'ai toujours l'espoir d'un petit voyage dans le Chaudron (sourires). Ça passera donc par un retour de Lorient dans l'élite. Il me restera un an de contrat. On a bien démarré le championnat. On a un bon groupe. Ça se passe bien. Mais on va devoir s'accrocher car c'est un marathon."

Angers / ASSE à vivre en intégralité dès 16h30 sur France Bleu.