SM Caen - Fabien Mercadal : "Il n'y a pas si longtemps je conduisais les minibus de mon club"

Caen, France

Dix-septième de Ligue 1 avec trois victoires en vingt-deux journées, le SM Caen joue ce samedi à Amiens un match important chez l'avant-dernier, Amiens.

Le coach caennais sait que tout entraîneur peut être remis en cause dans ce type de situation.

"Quand tu signes une licence d'entraîneur dans un club, tu sais très bien qu'à un moment donné, quand tu vas gagner des matchs on va dire que tu es un très bon entraîneur, explique Fabien Mercadal. Et quand tu ne vas pas les gagner, on va dire que tu n'es pas bon et peut-être qu'il faut te changer. Il y a déjà sept entraîneurs qui ont changé en Ligue 1 cette saison."

Mais ne comptez pas sur lui pour s'apitoyer sur cette pression négative et la fatigue physique et morale qu'elle peut parfois provoquer chez les coachs.

"Ce n'est pas pour faire le prétentieux mais ça peut venir avant que je tombe (rire). Ça va être compliqué parce que _j'ai un parcours particulier. Je ne suis pas né avec une cuillère en argent dans la bouche. Vous savez d'où je viens et de temps en temps je me pose et je me rappelle qu'il n'y a pas si longtemps je conduisais les minibus de mon club. J'allais arbitrer les treize ans et je jouais avec l'équipe trois pour qu'on puisse ne pas être forfait_. Ce qui arrive là, c'est tranquille pour moi. Pas de problème, je suis costaud.

Et puis il faut aussi garder les pieds sur terre sur le fait qu'il y a _un joli club avec beaucoup de salariés_. On ne peut pas se lamenter sur son sort personnel. Quand on est entraîneur de foot, on se doit - cela fait partie de notre métier - de tout donner, s'épuiser totalement pour aider le club à se maintenir. "