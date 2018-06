Les joueurs du SM Caen reprennent officiellement l'entraînement le 05 juillet mais les premiers tests seront passés dès ce lundi. A quelques jours de sa première reprise en tant que nouvel entraîneur du SM Caen, Fabien Mercadal a répondu aux questions de Michel Legorjus.

La reprise s'effectuera avec un effectif loin d'être au complet puisque seuls Enzo Crivelli (option d'achat levée) et le gardien Erwin Zelazny ont été officialisés.

L'entraîneur du SM Caen ne desespère pas de conserver Damien da Silva en fin de contrat même si une date butoir a été posée par le club au défenseur.

On travaille sur d'autres pistes pour protéger le club mais par respect pour Damien on s'est donné aussi le temps d'avoir sa réponse parce qu'on aurait aimé et on aimerait le garder. Une date-butoir a été fixée par Alain Cavéglia. On va se rapprocher de cette date.