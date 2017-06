Fabio Celestini ne sera pas le nouvel entraîneur de l'ASSE

Le technicien italo-suisse, Fabio Celestini ne s'engagera pas à l'AS Saint-Étienne d'après le quotidien suisse 24 Heures. Le coach a pourtant été approché par les dirigeants stéphanois, mais les négociations auraient trop traîné en longueur.

C'est un des premiers noms qui a été évoqué pour dès le mois de mai pour remplacer Christophe Galtier. C'est certainement un des premiers noms couché sur une short-liste des dirigeants stéphanois. Celui de Fabio Celestini. Pour autant, il ne sera pas le nouvel entraîneur de l'AS Saint-Étienne. D'après le quotidien sportif de la Suisse romande 24 heures, le coach a décidé de rester à Lausanne Sport n'ayant pas de nouvelles des dirigeants stéphanois.

Des débuts d'entraîneur compliqués

En juillet 2016, il avait croisé les Verts lors d'un match de préparation d'avant-saison contre l'équipe de Lausanne Sport en Suisse, alors entraîné par l'italo-suisse. Fabio Celestini en tant qu'entraîneur numéro 1 a échoué en Italie en 2014 à Terracina, club de de quatrième division où il n'est resté que cinq mois. En Suisse son équipe de Lausanne Sport vient de terminer la saison à l'avant dernière place du championnat

Il connaît pourtant la Ligue 1

Dans sa carrière de joueur, Fabio Celestini est resté six ans en Espagne à Levante et Malaga mais il connaît aussi le championnat de France et la pression. L'homme a porté le maillot de l'Olympique de Marseille 77 fois entre 2002 et 2004. Fabio Celestini a surtout marqué de son empreinte le club de Troyes, vainqueur de la coupe Intertoto en 2001. Il était alors entraîné par un ancien de la maison Verte. Un certain Alain Perrin.