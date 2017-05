ASSE : Fabio Celestini pour coacher les Verts ? "Quelques détails à régler"

La RTS, média suisse, a affirmé ce weekend que le coach suisse de Lausanne Fabio Celestini serait la saison prochaine sur le banc stéphanois. France Bleu a voulu en savoir plus avec Joël Robert, rédacteur en chef adjoint à la RTS.

C'est la première fois qu'un média réputé affirme connaitre le nom du futur entraineur de l'AS Saint-Étienne après le départ de Christophe Galtier. Entre les rumeurs lancées par les agents, les shortlists qui évoluent chaque jour difficile d'y voir claire si ce n'est pour la RTS qui par le tweet d'un de ses journalistes à affirmé samedi soir que l'ancien joueur de Troyes et Marseille s’assiéra sur le banc stéphanois dans les mois qui viennent .

Selon nos informations, Fabio #Celestini sera bien le nouvel entraîneur de @ASSEofficiel #rtssport — Délétroz Patrick (@pdeletroz) May 20, 2017

Ce lundi soir dans le Debrief, c'est Joel Robert qui a confirmé cette information : "Ce qui est sûr c'est qu'il fait partie de la shortlist, qu'il est allé à Saint-Etienne. On avait des informations très précises du côté de Lausanne sur les modalités du transfert qui étaient déjà pratiquement réglées. C'était samedi quand on annoncé cela. J'ai eu hier le président de Lausanne au téléphone qui me dit qu'il prépare un plan B. Il a déjà des entraineurs sous la main. Aux dernières nouvelles il semble qu'il y ait quelques détails à régler. Tout peut bouger très vite mais en tout cas il fait partie de cette shortlist, encore plus short que celle annoncée (NDLR : avec Kombouaré, Roy et le Guen). Celestini propose un jeu tourné vers l'offensive. Il aime le ballon, un peu comme Lucien Favre. Lorsqu'il a débuté à Lausanne, le club était en Ligue 2, il est monté. Il a fait un début de saison fantastique, il était même leader de première division. Après ça s'est moins bien passé. A Noël, les médias suisses demandaient même sa peau parcequ'il ne gagnait plus. Lui a dit "Je pars si vous voulez mais je ne changerai pas !". Il a voulu garder sa philosophie de jeu, tournée vers l'avant, les jeunes et la formation. C'est un entraineur qui sait où il va".