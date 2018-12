Fabrice Clément : " Le SM Caen aura une section féminine dès la saison prochaine"

Caen, France

Après dix ans passés à la présidence de l'US Granville, Fabrice Clément est entré dans le directoire du SM Caen le 17 mai dernier.

"Je suis arrivé sur Caen pour des raisons professionnelles. J'avais cinq restaurants dans la Manche que j'ai cédé pour revenir sur un projet à Caen. C'est dans ce cadre-là que, dans la nouvelle équipe, on s'est rencontré. _On m'a proposé d'intégrer le nouveau directoire. C'est un projet qui m'a tenté. J'ai dit en route_."

Son entrée au sein du directoire s'est effectuée dans un contexte tendu avec le départ de Jean François Fortin. La prise de risque n'est pas anodine pour un club ancré en Ligue 1 depuis cinq saisons. La nouvelle équipe doit faire aussi bien que ses prédécesseurs.

"Je n'avais pas d'historique avec l'ancienne équipe, donc ce qui m'intéresse c'est de construire l'avenir du Stade Malherbe. J'ai des envies, des idées, je veux les partager en équipe. J'ai la conviction profonde que Caen ne réussira qu'à travers la formation de jeunes joueurs et l'objectif est qu'ils puissent sportivement à la vie du club avant d'être éventuellement cédés. En tout cas, la formation de jeunes joueurs sera toujours le pivot d'un club comme Caen."

La nouvelle équipe a d'ailleurs quadruplé le nombre de scouts en charge de sillonner la région pour repérer les jeunes talents dans les clubs.

Un des dossiers dont il a la charge va également rapidement prendre forme. Il s'agit de la mise en place d'une section féminine.

"Dès la saison prochaine, il y aura une section féminine au SM Caen. _Le chef de projet est Nicolas Seube_. On est un groupe de sept-huit personnes à travailler ensemble. On se réunit régulièrement pour définir ce projet. Il est quasiment bouclé.

On l'a vu en directoire. Il y a les premières rencontres Malherbe le 06 décembre autour du football féminin et on annoncera probablement à cette occasion ce qu'on y fera."

