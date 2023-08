Face à Ajaccio , le SM Caen veut continuer à faire briller ses statistiques

En gagnant à Concarneau (0-2) la semaine passée, le SM Caen a égalé une performance vieille de dix ans : gagner ces trois premiers matchs.

En terme d'invincibilité, la route est encore longue pour faire aussi bien que la saison 2009-2010. La bande à Nicolas Seube, Benjamin Nivet et autre Grégory Proment avait été invaincue lors des douze premières journées, signant neuf succès et trois nuls. Elle aussi avait commencé par trois victoires de rang.

La passe de quatre pour la défense?

Le Palois Mayron George est le dernier joueur à avoir inscrit un but en championnat. Il avait trompé Yannis Clementia lors de la dernière journée de la saison passée. En recevant l'AC Ajaccio, le Stade Malherbe Caen va tenter de faire aussi bien qu'en 2020 sous l'ère Pascal Dupraz. Les Rouge et Bleu et Rémy Riou avaient réussi à enchaîner quatre rencontres sans encaisser le moindre but (Deux nuls et deux victoires).

Alex Mendy, rois des pénalties

L'attaquant du SM Caen a déjà transformé deux penalties cette saison (Face à Pau et à Concarneau). Alexandre Mendy est tout simplement dans la droite lignée de la saison passée où il avait réussi le sept coups de pied de réparation qu'il avait eu à tirer. Sur les 18 qu'il a eu à tenter en Ligue 2 avec le SMC , l'attaquant Malherbiste en a réussi 15. Il faut remonter au déplacement au Paris FC (1-0) le 19 avril 2022 pour trouver trace d'un pénalty manqué en championnat par l'arbre. Soit une série en cours de neuf penalties réussis consécutivement et même de dix si l'on y ajoute un pénalty marqué en Coupe de France face à Saint Malo.

Attention à Ajaccio

L'AC Ajaccio sait bien voyager. Lors de leurs huit derniers déplacements en Ligue 2, les Corses n'ont perdu aucun match et n'ont encaissé qu'un seul but. Ce saison, le Ruthénois Rajot a été le seul à inscrire un but contre l'ACA. Depuis, elle vient d'enchaîner 264 minutes sans encaisser le moindre but et est invaincue sur les trois premières journées (Une victoire et deux nuls).

L'effectif du SM Caen

Le groupe et le onze de départ probable : Yanis Clémentia , Anthony Mandréa - Hugo Vandermersch, Valentin Henry, Romain Thomas , Alexandre Coeff, Emmanuel Ntim, Ali Abdi , Diabé Bolumbu- Quentin Daubin, Brahim Traoré , Bilal Brahimi , Noé Lebreton - Tidiam Gomis, Godson Kyeremeh, Mathias Autret, Yoann Court et Alexandre Mendy

SM Caen - AC Ajaccio à suivre ici

