Face à Amiens, le TFC doit éviter un nouveau faux pas

Le TFC ne doit pas se faire piéger ce mardi soir, lors de la 29e journée de Ligue 2. Après la très lourde défaite à Caen (4-1) samedi, les Toulousains enchaînent avec la réception d'Amiens, à 19h au Stadium.

Le match à Caen, c'était clairement "un jour sans", juge l'entraineur adjoint du TFC, Michaël Debève, qui évoque "un accident". Le technicien du TFC assure il n'y a pas eu d'excès de confiance des Toulousains dans ce déplacement en Normandie. Non, le club ne se voit pas en Ligue 1 trop vite... D'ailleurs, on est encore loin d'y être, dans l'élite du football français : il reste encore dix matches dans ce championnat de Ligue 2, et avec ce faux pas toulousain, la course à la montée est totalement relancée !

L'écart se resserre en haut de tableau

Car derrière, le Paris FC revient à deux petits points seulement au classement, à la deuxième place. Ce mardi soir, donc, il ne faut pas laisser passer une nouvelle occasion devant le public du Stadium. Car ensuite, le calendrier n'est pas tendre : le TFC enchaîne dès samedi avec un déplacement à Auxerre, un autre candidat à la montée. Puis ça sera la réception du Paris FC, le 2 avril.

Ca ne sera pas une partie de plaisir

Mais en attendant, c'est Amiens ce mardi soir. Et Michaël Debève se méfie de cette équipe, dont certains joueurs ont connu la Ligue 1 il n'y a pas si longtemps. "Ca ne sera pas une partie de plaisir" pense l'entraineur adjoint, pour qui ce championnat de Ligue 2 est "un combat permanent".