Face à Avranches, l'AS Nancy Lorraine joue ce samedi sa première des 4 finales du championnat de National

Voilà presque un mois que l'AS Nancy Lorraine n'a plus gagné en National. Mais en même temps, la série en cours de l'adversaire de ce samedi soir n'est pas mieux. Les Manchois d'Avranches restent actuellement sur quatre défaites de suite mais pointent pour l'instant devant les Nancéiens au classement, soit en dehors de la zone de relégation, en tête de laquelle on retrouve pour l'instant l'ASNL. A 4 matches de la fin du championnat, le sprint final est donc lancé. "On a 4 finales à jouer", confie le milieu Lucas Deaux.

Record d'affluence dans le viseur

Pour marquer le coup lors de cette échéance capitale, le club a souhaité lancer une opération "entrées gratuites" pour les supporters. D'abord avec l'objectif des 10 000 entrées, l'ASNL vise finalement les 15 000, soit un stade Marcel Picot aux trois quarts remplis, du jamais vu cette saison. A la veille de la rencontre, la billetterie approche les 13 000 réservations. "Mais il y a souvent des ventes sur place le jour même", explique Nabil El Yaagoubi, le directeur général adjoint du club. "On souhaitait avoir au moins une affiche cette année au-dessus des 10 000 et là, tous les ingrédients sont réunis pour avoir du monde", ajoute-t-il.

"C'est fantastique", se réjouit Lucas Deaux face à cette opération. "Des fois, il faut aussi prendre le temps de savourer et de faire l'effort, si ce n'est pas pour nous, au moins pour les supporters qui font le déplacement", ajoute-t-il.

La présidence du club dans les esprits ?

Lors de la préparation cette semaine, le possible départ du président Gauthier Ganaye a pas mal pris la lumière dans le club. Pas forcément le meilleur timing compte tenu de la situation comptable, mais le coach Benoît Pedretti a tenu à préserver ses troupes. "Je ne pense qu'à la partie sportive. Parce que ces 4 matches sont hyper importants pour l'avenir du club. Si ça se passe mal, ça ne sert à rien de parler de ces choses", explique-t-il.

Espérons donc un joyeux dénouement à cette fin de saison. Coup d'envoi de cette 31ème journée de National ce samedi à 18h30. C'est à vivre sur France Bleu Lorraine et francebleu.fr. A noter dans le groupe l'absence pour blessure du défenseur central Lucas Pellegrini.