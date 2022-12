Face à Avranches, l'AS Nancy Lorraine veut prendre des points avant l'hiver

C'est dans la baie du Mont-Saint-Michel que les joueurs d'Albert Cartier vont jouer ce vendredi soir à 19h30. Mais ils ne vont pas à Avranches pour faire du tourisme, bien au contraire. L'ASNL cherche à enchaîner une deuxième victoire de suite, une semaine après avoir regoûté aux 3 points lors du succès contre Paris 13. "On veut être dans le top 5 ou le top 6 à la trêve hivernale", confie le défenseur Prince Mendy, qui souhaite passer l'hiver au chaud et garde un œil sur le calendrier.

L'adversaire idéal ?

Car effectivement, il ne reste plus que deux matches à jouer avant de profiter d'une douzaine de jours de repos lors des fêtes de fin d'année. Et malgré plusieurs regrets lors de certaines rencontres, Nancy reste dans la discussion à la remontée en Ligue 2, à 6 points de la deuxième place. Alors un adversaire qui reste sur 4 défaites de suite et sans victoire depuis septembre, est-ce parfait pour reprendre des points ?

Pas vraiment tempère Albert Cartier, qui reconnaît que la 14ème place au classement des Manchois n'est pas très flatteuse. "Il faut qu'on essaye de ne pas encaisser le moindre but, et je pense qu'ils vont pousser dans les premières minutes pour bien entrer dans la partie", explique-t-il, n'oubliant pas qu'en plus, ses joueurs auront fait 10h de voyage ce jeudi pour arriver à bon port. En tout cas, l'effectif, gargarisé par la victoire contre Paris 13, ne semble pourtant pas vouloir s'enflammer. "On garde le même état d'esprit que d'habitude, avec la victoire dans la tête", confie Prince Mendy.