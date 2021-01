Face à Cholet, Le Mans FC s'offre une victoire pour la nouvelle année

Le Mans FC a construit son premier succès de l'année en quatre minutes. Dans une rencontre globalement maîtrisée et après un but des visiteurs annulé sur hors-jeu en fin de première mi-temps, les Manceaux ont ouvert le score à la 63e. Un penalty obtenu par Brahimi, fauché dans la surface après un déboulé côté droit, et converti par Youssouf.

Jusque là bien en place mais relativement inoffensifs, les Choletais sont alors sortis de leur match et ont encaissé un second but à la 67e par Avounou, qui reprenait seul devant le but une frappe mal cadrée de Bernauer. Les visiteurs ont ensuite jeté leurs dernières forces dans la bataille mais Le Mans FC a tenu bon. Grâce à cette 5e victoire de la saison, les Sarthois, invaincus depuis sept matchs, réalisent une bonne opération en grimpant à la cinquième place.

De bon augure, à mi-parcours de ce championnat National, avant d'affronter l'actuel trio de tête à l'occasion des trois prochaines journées. Seul bémol dans une soirée réussie : la sortie en fin de match du capitaine Pierre Lemonnier, blessé à la cuisse.