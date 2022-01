Face à Créteil, Bergerac veut reprendre une Coupe

Il y aura un match, ce dimanche, au stade Gaston-Simounet de Bergerac, et c'est déjà une première victoire. Dans un contexte de contaminations multiples touchant les clubs engagés en Coupe de France, les Bergeracois ont été épargnés par le Covid. Quelques joueurs ont été positifs et ont raté Noël en famille, mais ils étaient tous là, et négatifs pour la reprise de l'entraînement, lundi 27 décembre. Une bonne nouvelle, même si la Fédération française de football a assoupli son protocole, qui stipule désormais qu'une équipe peut disputer un match si elle dispose de 16 joueurs valides.

Les plus concernés seront finalement les supporters du stade Gaston-Simounet, où 3 000 personnes sont attendues. Si le masque et le pass sanitaire obligatoires sont devenus une habitude, cette fois-ci, les règles changent sur la buvette, puisqu'il faudra prendre à emporter et consommer à sa place. Mais le club se satisfaisait déjà de pouvoir la maintenir, ce qui n'aurait pas été possible 24 heures plus tard, avec l'entrée en vigueur des nouvelles règles pour lutter contre la pandémie. Il y a 15 jours, lors du match contre Metz, la buvette avait rapporté près de 15 000 euros au club bergeracois.

Avec cette victoire-là, le BPFC a aussi reçu un chèque de 50 000 euros, qui récompense sa participation au 16e de finale. Mais il a surtout réalisé ce qui est sûrement le plus gros exploit de l'histoire du club, qui n'avait jamais battu une équipe de Ligue 1. Ce 19e décembre (0-0, 5-4 tab) les hommes d'Erwan Lannuzel avaient montré une grosse solidarité, affiché une excellente qualité défensive, et répondu dans l'intensité, pour combler l'écart technique qui les séparaient d'un club de l'élite. Ce dimanche, ce sera forcément différent.

Le capitaine Damien Fachan risque de voir passer un peu plus de ballons au milieu de terrain que contre Metz. © AFP - ROMAIN PERROCHEAU

Parce que le rapport de force n'est pas le même, forcément. Les Bergeracois sont leaders de leur poule de National 2, et n'ont toujours pas concédé le moindre but en six rencontres de Coupe de France. Et comme la dernière fois, ils reçoivent une équipe à la dynamique opposée, puisque Créteil est en bas du tableau de National, une petite division au-dessus. De quoi presque poser le costume de favori sur les épaules des Périgrourdins, comme l'entraîneur cristolien, Emmanuel Da Costa s'est empressé de le faire.

Bergerac aura sûrement plus de maîtrise

Le match aussi, sera différent. Si les Périgourdins ont surtout défendu contre Metz, ils devraient avoir bien davantage le ballon, ce dimanche.Le trio du milieu de terrain Damien Fachan - Paul Maisonneuve - Victor Elissalt devrait pouvoir davantage dicter le rythme de la rencontre. Et l'état de la pelouse, qui avait tant perturbé les Messins il y a 15 jours, pourrait cette fois-ci se retourner contre les Bergeracois qui voudront faire parler leurs qualités offensives, eux qui possèdent la meilleure attaque de leur poule de N2.

Auteur du tir au but décisif face à Metz, l'attaquant Hicham M'Laab devra à nouveau faire parler sa technique. © AFP - ROMAIN PERROCHEAU

Les Cristoliens, eux se font mal à la tête s'ils regardent le classement. Ils sont 16e sur 18, avec la pire attaque du championnat de National. Une saison qui ressemble à la précédente, où les Franciliens avaient terminé 17e, ne devant leur maintien qu'à la décision de la FFF de ne faire descendre qu'un club. Après un début de championnat horrible, débuté par neuf matchs sans victoire, le club de la communauté portugaise propose des choses plus cohérentes ces derniers temps. Les matchs sont plus serrés, et Créteil a aussi gagné son dernier match de championnat, important dans la course au maintien, face à Bastia-Borgo.

Les Bergeracois sont au complet

La Coupe de France est aussi venue apporter un bol d'air, avec des qualifications successives à Molsheim (R2), Sarrebourg (R1) et contre Vénissieux (R1). Un dernier match convainquant, dans le sillage d'un bon Alexis Araujo (deux buts et une passe décisive). Cet ancien grand espoir du centre de formation de Lille est l'une des valeurs sûres de cette équipe, avec aussi le milieu Sébastien Flochon, capitaine des Herbiers qui avaient atteint la finale de la Coupe de France en 2017/2018. Reste que Créteil est privé de nombreux joueurs, comme son meilleur buteur Cheick Fantamady Diarra.

De quoi laisser espérer aux Bergeracois un retour en 8e de finale, comme en 2017, où ils avaient chuté contre Lille, à Limoges (1-2), après avoir éliminé Lens. Leurs successeurs essaieront donc de les imiter en atteignant eux aussi le Top 16. Pour le faire, le groupe bergeracois sera au complet ce dimanche. Il ne devrait pas y avoir de surprises par rapport aux héros qui ont battu Metz. L'attaquant Adrián Sahibeddine, qui avait dû déclarer forfait au dernier moment avant le match contre les Messins à cause d'une maladie, devrait toutefois faire son retour.

