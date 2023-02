Face à Grenoble, le SM Caen ne veut plus partager les points

Après avoir obtenu le nul à Metz (0-0) ce lundi, le SM Caen va tenter de bonifier ce point pris en Lorraine en faisant tomber Grenoble. Une équipe qui ne réussit pas vraiment aux footballeurs caennais ces dernières années et qui pointe à la 5e place du classement, à trois longueur de la deuxième place détenue par Sochaux

Grenoble, dur à cuir à d'Ornano

Sur ces vingt dernières années, le SM Caen n'a réussi qu'une seule fois en sept match à d'Ornano à faire tomber Grenoble, lors du dernier match à domicile des Caennais avant le confinement. Le bilan n'est pas très encourageant (Une victoire pour deux défaites et quatre nuls).

A l'aller, Grenoble s'était imposé (1-0) en ne cadrant que deux frappes dans le match.

"C'est une équipe qui est solide, qui est sûre de son jeu, qui est sûre de ses forces et qui navigue de manière régulière sans catastrophe mais sans exploit non plus mais qui sont toujours présents, analyse Stéphane Moulin. Ils ont eu chaud l'année dernière. Et quand vous avez chaud à un moment donné cela vous met en garde les années qui suivent. Ils sont prêts et ils savent ce qu'ils doivent faire en Ligue 2."

Trop de nuls ne font pas avancer le SMC

Le SM Caen a partagé six fois les points lors de ses dix derniers matchs de Ligue 2. Et s'il est invaincu à d'Ornano depuis six rencontres, il a laissé une fois sur deux ses adversaires repartir avec le point du match nul.

"Dans notre parcours il y a beaucoup trop de matchs nuls. Celui obtenu à Metz (0-0) ne me dérange pas, par exemple celui contre Laval (0-0) ou celui contre Saint -Etienne (1-1) me gênent un peu plus. Les matchs nuls permettent parfois de laisser une équipe à distance, d'entretenir une dynamique mais pour être tout là-haut il faut plus de victoires."

Etre dans la capacité de confirmer

Dans la série de trois rencontres face à des équipes du Top 7 (Bastia, Metz et Grenoble), une victoire caennaise ce samedi offrirait un bilan plus que positif. Le manque de continuité dans les résultats est ce qui aujourd'hui pénalise le plus les footballeurs caennais selon leur coach.

"Quand on se retrouve dans l'obligation de confirmer pour pouvoir prétendre à, on s'aperçoit que c'est compliqué, c'est ça notre vrai problème, souligne Stéphane Moulin*. Faire des coups, tout le monde sait en faire, analyse Stéphane Moulin , même en Coupe d'Europe et en Coupe de France. Par contre, être capable de répéter ses coups-là de manière durable, ça c'est autre chose."

SM Caen - Grenoble à suivre ce samedi ici dès 18h

