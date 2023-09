Face à Guingamp, le SM Caen veut "stopper la série négative"

La trajectoire du SM Caen a changé du tout au tout depuis que le mur caennais a transformé en lob un coup-franc mayennais. C'est peu dire si dans le foot, tout va vite et les vents contraires s'accumulent depuis cette défaite concédée fin août en Mayenne (2-1) dans les arrêts de jeu. Se sont ajoutés depuis un arbitrage qui a fait fulminer Jean-Marc Furlan contre l'AS Saint Etienne (1-2) et un retour de vestiaire calamiteux face à Grenoble (1-2). Et toute la difficulté est aujourd'hui de relancer une machine caennaise qui semble avoir eu du mal à gérer l'apparition de ses premiers blessés.

ⓘ Publicité

Pas de sinistrose mais une spirale à casser

"IL n'y a pas forcément de doute dans le groupe par rapport à ça même s'ils font la gueule, assure Jean-Marc Furlan. Avec trois défaites de rang dont deux consécutives à la maison, le Stade Malherbe Caen se doit d'aller chercher au moins un pt ce samedi face à Guingamp.

"Il faut stopper la série, estime le milieu Mathias Autret. Je déteste jouer pour des matchs nuls mais un nul stopperait cette série. Evidemment que l'on va jouer pour gagner mais quand les spirales négatives comme ça commence et qu'elle dure trop longtemps, c'est de plus en plus difficile de s'en dépêtrer. Et là c'est le moment."

Le SM Caen n'a pas aligné quatre défaites à la suite en championnat depuis sa dernière saison en Ligue 1 en 2019 sous l'ère Mercadal.

Qui pour jouer derrière Mendy?

En l'absence de Bilal Brahimi pour deux mois, l'organisation de l'animation offensive se transforme en casse-tête pour le coach caennais. S'il avait placé Mickaël Le Bihan dans ce rôle contre Grenoble ("parce qu'il peut planter des buts"), Jean-Marc Furlan devrait cette fois renforcer son milieu en associant Hianga'a Mbock et Quentin Daubin et en plaçant Brahim Traoré en pointe basse devant la défense. Une option qui lui éviter de casser l'une de ses paires latérales (Henry-Court à droite et Abdi-Autret à gauche).

L'effectif Caennais

Jean-Marc Furlan voit le retour de ses défenseurs Syam Ben Youssef et Emmanuel Ntim. Si le premier n'a plus joué depuis sa blessure en préparation, le retour du second était attendu pour son apport en défense centrale.

Le groupe et le onze probable du SM Caen : Anthony Mandréa , Yannis Clementia - Valentin Henry, Emmanuel Ntim, Alexandre Coeff**, Ali Abdi, Romain Thomas** , Syam Ben Youssef - Quentin Daubin, Brahim Traoré , Hianga'a Mbock, Djibril Diani,, Mathias Autret, Yoann Court, Godson Kyeremeh, - Caleb Zady Séry, Mickaël Le Bihan , Alexandre Mendy ,

SM Caen - Guingamp à suivre ici ce samedi dès 18h

loading