Face à Guingamp, les Chamois veulent reprendre leur marche en avant

Niort va tenter de se relancer ce vendredi avec la réception de Guingamp. Les Chamois restent sur une série de quatre matches sans victoire et devront se méfier d'une équipe bretonne métamorphosée depuis le départ de Patrice Lair.

Niort, France

Sept buts en deux matches et deux victoires qui ont redonné le sourire au Roudourou. Sylvain Didot, confirmé dans ses fonctions d'entraîneur ces derniers jours, a remis Guingamp dans le sens de la marche, et viendra à Niort ce vendredi sans Bussmann (adducteurs), Niakaté (épaule) et Kerbrat (dos) mais avec des ambitions.

En face, Pascal Plancque a convoqué un groupe de 18 joueurs. Principal absent, Olivier Kemen, suspendu suite à son expulsion à Nancy. Le jeune défenseur Yongwa réintègre la liste avec l'indisponibilité de Lapis (cuisse).

Allagbe, Braat – Sans, Passi, Kilama, Dacosta, Yongwa, Vion – Doukansy, Bourhane, Bena, Louiserre, Konaté, Jacob – Leautey, Sissoko, Koné, Autchanga.

Match à vivre en direct et en intégralité dès 19h45 sur France Bleu Poitou et francebleu.fr