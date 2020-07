Face à l'ASM Belfort le FCSM remporte une troisième victoire en amical, devant 1.500 spectateurs

Le FC Sochaux a remporté son troisième match de préparation, mardi 28 juillet, face à son voisin de l'ASM Belfort au stade Serzian. Une enceinte qui n'avait pas accueilli de match de football depuis cinq mois et une défaite de l'ASMB face à Saint-Geneviève en N2. Les supporters du Nord Franche-Comté étaient au rendez-vous. 1.500 spectateurs masqués se sont installés dans les travées du petit stade belfortain pour assister à la victoire des jaune et bleu, 4-2, face aux joueurs d'Anthony Hacquard.

Un Fabien Ourega de gala

Une rencontre qui s'anime juste avant la mi-temps grâce au premier but inscrit par Fabien Ourega, d'une belle frappe à l'entrée de la surface de réparation après avoir repiqué depuis le côté gauche (40'). Au retour des vestiaires les Doubiens déroulent et marquent trois fois pratiquement coup sur coup.

Les joueurs du FCSM réunis autour de leurs dirigeants après la victoire face à l'ASMB. © Radio France - Thomas Vichard

Dans un premier temps par Sofiane Daham, sur un bijou de une-deux avec l'omniprésent Fabien Ourega (53'). Le numéro 10 que l'on retrouvera pour le quatrième but du FCSM puisque c'est lui qui dépose un centre parfait sur la tête de Maxence Lacroix (65'). Entre-temps, Ousseynou Thioune y allait de sa réalisation, après une nouvelle erreur défensive de l'ASMB et un beau travail du jeune Walid Jarmouni (58').

Un "manque d’exigence"selon Omar Daf

4-0 à la 65ème minute et puis... plus rien. Les Sochaliens ont profité d'un gros trou d'air de leurs voisins terrifortains et se sont endormis. Le très entreprenant Mohamed Soumaré se charge alors de les réveiller. Le milieu de terrain récupère le ballon dans la moitié de terrain adverse, s'avance et décoche une frappe venue d'ailleurs, qui vient se loger en pleine lucarne du but de Maxence Prévot (78'), impuissant. Cinq minutes plus tard, le gardien de but ira à nouveau chercher la balle au fond des filets, après la réalisation de Yanne Nowa.

Un Maxence Prévot frustré après la rencontre au micro de France Bleu Belfort Montbéliard. Le portier estime que ces deux buts encaissés gâchent la performance sochalienne : "Les ingrédients sont bons jusqu'à ce premier but, après on n'a plus mis les ingrédients du début de rencontre et on l'a payé. _Ces erreurs, il faut les gommer, parce que si on fait les mêmes en Ligue 2, ça peut aller plus vite que ça_. On a encore quelques semaines de travail pour être prêt le 22 août, à Auxerre." Le gardien né à Belfort retient donc les carences défensives du soir, quand Omar Daf, son entraîneur, se focalise toujours sur le contenu offensif de Sochaux. "On s'est procurés beaucoup d'occasions, mais on se doit d'être plus exigeants, même si on marque quatre fois ce soir, ce n'est pas rien", explique l'ancien défenseur.

Prochain amical face à Dijon samedi

Au moment de faire un premier bilan de cette phase de préparation, le coach sochalien demande encore du temps, pour le moment son équipe n'est pas encore prête : "Il faut être patient, on a perdu 10 joueurs pendant l'intersaison et on est encore plus jeunes que la saison dernière, donc on doit encore continuer à travailler."

Prochaine échéance ce samedi 1er août pour Sochaux à 16h, face à Dijon (L1) à Besançon, toujours en amical, avant d'affronter l'ogre parisien, le 5 août au Parc des Princes.

Lors des deux premiers matchs de préparation, le FCSM s'était imposé 3-0 contre le CS Chenois, un club suisse de 4ème division, puis 2-1 contre le SC Lyon, pensionnaire de National.