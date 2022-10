Face à la crise des carburants, les jeunes footballeurs privés de matches dans l'Indre et le Cher

Comment se déplacer sans risquer de tomber en panne sèche ? C'est un vrai casse-tête que pose la question des difficultés d'approvisionnement en carburants dans les stations-service. Les districts de football de l'Indre et du Cher ont répondu à l'inquiétude de nombreux parents et éducateurs : les rencontres prévues ce week-end sont annulées et reportées à une date ultérieure.

Ce ne sera pas le cas pour les rencontres seniors, qui sont maintenues. Une décision qui a parfois du mal à passer ou à être comprise.