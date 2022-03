Face à la lanterne rouge, Le Mans FC veut continuer sa remontada

Le Mans FC reçoit, vendredi 11 mars 2022 à 19h, Boulogne-sur-Mer pour le compte de la 25e journée de National. Après avoir battu successivement le premier et le deuxième du classement, les footballeurs sarthois espèrent engranger un nouveau succès face à la lanterne rouge et se rapprocher du podium.

Le Mans FC est lancé dans une opération "remontada". Après avoir battu le leader Laval, puis le deuxième Concarneau, les footballeurs sang-et-or vont essayer d'enchainer ce vendredi 11 mars 2022 face à Boulogne-sur-Mer, pour le compte de la 25e journée de national. Sur le papier, ce sera beaucoup plus facile que les précédentes rencontres. Les Nordistes sont derniers du classement et ils n'ont plus gagné depuis 17 matchs. Leur dernière victoire remonte au 10 septembre. Une éternité.

Mais Cris, l'entraineur du Mans FC, veut éviter le piège de l'excès de confiance. "On a l'exemple de Bastia-Borgo. Quand on est allé en Corse, ils étaient lanterne rouge et n'avaient pas encore gagné et ils nous ont battus. Donc il faut se méfier. On a une opportunité de jouer le tableau et d'aller accrocher la troisième place, il faut la saisir. Aujourd'hui cela ne dépend que de nous".

Le Mans FC se rapproche du podium

Les Manceaux ne sont plus qu'à quatre points du podium. Et les deux derniers succès contre les deux premiers du classement ont rassuré les sang-et-or sur leur capacité à rivaliser avec les meilleurs et à pouvoir monter en ligue 2. "On a vu les résultats. On a vu tous les matchs qu'on a fait en 2022. A partir du moment où l'on a joué ensemble, on a fait la différence. Il faut continuer cette série".

Ce regain de forme des Sarthois correspond à l'arrivée de l'attaquant d'Armand Gnanduillet, auteur de trois buts, qui donne un visage plus conquérant au Mans FC. "Je n'aime pas perdre. Je suis un mauvais perdant. Il faut jouer les matchs jusqu'à la dernière seconde du temps additionnel. Il faut se donner à fond, se rouler par terre, s'arracher lorsqu'on perd le ballon, avoir le "dirty side". Moi j'ai vécu quatre promotions dans trois pays différents. Et j'aimerais bien en vivre une en France avec les gars". Il reste dix matchs au Mans FC pour y parvenir.

Le Mans FC - Boulogne, coup d'envoi à 19h au MMArena.