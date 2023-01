Face à Laval, le SM Caen veut confirmer et faire oublier le match aller

La victoire à Sochaux (1-2) de la semaine passée est-elle plus qu'une simple victoire ou annonce-t-elle le début d'une phase radieuse pour le SM Caen ? Le calendrier semble permettre d'enchaîner à commencer par la réception de Laval mais le prudent Patrice Sauvaget n'est pas du genre à s'enflammer.

ⓘ Publicité

"Je pense qu'on a une belle semaine à vivre, estime l'entraîneur principal du SMC en l'absence de Stéphane Moulin. Maintenant je n'oublie pas que pour les trois matchs qui arrivent, ce sont trois adversaires que l'on n'a pas battu lors de la phase aller."

Trois matchs qui n'avaient pas réussi à Caen en phase aller

A Laval (4-0), contre Annecy (0-0) et à Bastia (1-0), le Stade Malherbe Caen n'avait pas fait le plein de points loin de là avec une seule unité glanée sur neuf mises en jeu. Les Footballeurs caennais n'avaient d'ailleurs pas été capable d'inscrire le moindre but tout en en concédant cinq. S'il veut se replacer durablement vers le haut du classement, le SMC se devra de faire bien mieux d'autant qu'il affrontera deux de ses trois adversaires (Laval et Bastia) à domicile.

Le match le plus douloureux avait évidemment été la défaite face à Laval et la rencontre de ce samedi aura un petit goût de revanche sans pour autant enlever le mérite de la victoire de l'aller aux Lavallois.

"C'est le genre de match que tout footballeur quelque soit le niveau n'aime pas vivre, souligne Patrice Sauvaget. Evidemment on ne l'a pas oublié. On avait été trop peu performant pour espérer autre chose que la défaite qu'on avait subi là-bas."

Enfin enchaîner?

Le SM Caen n'a réussi qu'une seule fois à enchaîner deux succès de suite en Ligue 2 cette saison lors des... deux premières journées, il y a six mois (Victoire à Nîmes puis contre Metz). Les Malherbistes restent également sur deux matchs nuls à domicile (Contre Annecy et Bordeaux).

Dernier match avant le retour de Stéphane Moulin sur le banc

C'est en tout cas ce qu'a annoncé Pierre-Antoine Capton, le président du conseil de surveillance du SMC lors d'un space twitter organisé ce vendredi soir par Malherbe Inside. A savoir que le coach du Stade Malherbe sera de retour pour le déplacement de ce mardi à Annecy. Durement affecté dans sa vie personnelle, Stéphane Moulin s'était mis en retrait depuis la rencontre de Coupe de France face à Vire. Le match de ce samedi soir contre Laval sera donc le 5e et dernier coaché en son absence par son adjoint Patrice Sauvaget. Une motivation supplémentaire pour les joueurs caennais s'il y'en avait besoin.

L'arbitre de la rencontre : M. Gael Angoula

Son nom a fait frissonner les supporters caennais sur les réseaux sociaux. C'est la sixième fois qu'il va arbitrer une rencontre du Stade Malherbe, la deuxième cette saison après avoir été au sifflet de Caen - Niort (1-0) en octobre dernier.

Ancien joueur de Stéphane Moulin à Angers, M. Gael Angoula avait marqué les esprits lors d'un match entre le SM Caen et Dijon (0-1 ) où ses décisions avaient provoqué la colère du club de football normand.

Patrice Sauvaget devra se passer de ses milieux de terrain Caleb Zady Séry (opéré mardi) et Yoann Court et de son latéral Johann Obiang.

Le Groupe probable du SM Caen : Yannis Clemencia, Anthony Mandréa - Ali Abdi, Hugo Vandermersch, Emmanuel Ntim, Ibrahim Cissé, Romain Thomas - Noé Lebreton, Quentin Daubin, Anton Salétros, Bilal Brahimi, Djibril Diani, Hianga'a Mbock - Benjamin Jeannot, Alexandre Mendy, Samuel Essende, Mohamed Hafid et Godson Kyeremeh.

SM Caen - Laval à suivre ici ce samedi en direct

loading