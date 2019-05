Vainqueur face à Lille, le Stade Rennais termine sa saison en beauté au Roazhon Park

Avec sa victoire 2-1 contre le LOSC, le Stade Rennais termine 10e cette saison 2018-19 de Ligue 1. Les Rouge et Noir valident l'objectif de terminer dans le top 10 du championnat, après une saison intense, et une Coupe de France remportée en avril dernier. Le tout dans une ambiance exceptionnelle.

Rennes, France

La victoire finale au Roazhon Park ! Le Roazhon Park s'est enflammé, hier soir, pour saluer la belle performance des Rouge et Noir, vainqueurs du LOSC sur le score de 3 buts à 1. Le Stade Rennais termine cette 38ème et dernière journée de Ligue 1 sur une bonne note, après la victoire du weekend dernier à Strasbourg.

Un festival signé M'Baye Niang

Le héros du jour s'appelle M'Baye Niang. L'attaquant sénégalais, prêté cette saison au Stade Rennais, a régalé les quelque 28 000 supporters du Roazhon Park, avec un doublé et une passe pour Ismaïla Sarr, son coéquipier en sélection nationale. D'abord auteur d'un penalty, signant son 10e but de la saison, le Rennais a pesé sur la défense lilloise, et a surtout alourdi la marque grâce à une superbe frappe enroulée trouvant la lucarne de Mike Maignan, le gardien du LOSC. Un 3e but salvateur pour les Rouge et Noir, qui leur permet de terminer la saison à la 10e place du championnat.

Revivez les 4 buts du match et de cette victoire 3 buts à 1 du Stade rennais contre le LOSC. Copier

C'est une grande saison pour le Stade Rennais, qui va marquer l'histoire du club. (Julien Stéphan)

Une prestation logiquement saluée par le coach rennais, Julien Stéphan : "C'était un bon match pour une dernière, face à une très belle équipe lilloise qui attaque beaucoup. C'était un match où il y a eu beaucoup d'occasions de but, avec du jeu, de l'allant, de l'enthousiasme, un match très agréable, qu'on a remporté de manière logique. C'est une grande saison pour le Stade Rennais, qui va marquer l'histoire du club. Il y a beaucoup de satisfactions à en retirer."

Alors comment était elle cette saison du @staderennais ? Réponse du coach, Julien Stéphan 👇🏼 #Ligue1Conforama#srfcpic.twitter.com/mr8LoHJu5z — Sport Bleu Armorique (@SportsArmorique) May 24, 2019

Julien Stéphan "touché" par les supporters

Le kop rennais a longuement scandé le nom de l'entraîneur du Stade Rennais. Interrogé en fin de match sur sa situation personnelle, fragilisée par les tensions entre l'entraineur et le président du club, Julien Stéphan a semblé afficher sa volonté de rester : " Je viens de vous exposer le bilan comptable, maintenant, en interne, on va faire un bilan de fonctionnement avec le président, avec les dirigeants pour voir dans quelle mesure on sera capables de continuer le projet et d'essayer de l'améliorer. Bien évidemment, le soutien du kop par communiqué et à travers ses chants pour moi, ça fait très chaud au coeur et très plaisir. Il ne faut pas se laisser submerger par les émotions, mais ça m'a touché..."

Du fumi, des cris, des chants... la ferveur rennaise au Roazhon Park après la victoire de Rennes contre le Losc... et surtout pour applaudir la plus belle saison de l’histoire des Rouge et Noir ❤️🖤 pic.twitter.com/kTnNpxySSm — Sport Bleu Armorique (@SportsArmorique) May 24, 2019

Et le vestiaire est totalement avec le coach : tout comme Adrien Hunou et M'Baye Niang, le capitaine de ce vendredi soir, Damien Da Silva, a montré un soutien sans faille à l'entraîneur qui a repris l'équipe en décembre dernier, à la 16e journée, lui offrant un 8e de finale de Ligue Europa et une Coupe de France ramenée à Rennes après 48 ans d'attente : "Il y a des choix qui vont être faits plus haut ; nous, joueurs, ont est impuissants. Tout ce qu'on peut dire c'est qu'on soutient le coach, parce qu'il nous a beaucoup apporté".

Hommage à Romain Danzé

Inoubliable tifo pour @Ladanze29, un superbe hommage et un stade chaud bouillant pour saluer cette saison rennaise. @staderennaispic.twitter.com/h2HEetZTJA — Sport Bleu Armorique (@SportsArmorique) May 24, 2019

Tout au long de la soirée, les hommages se sont multipliés pour saluer la fin de carrière de Romain Danzé, emblématique capitaine du Stade Rennais, et deuxième joueur le plus capé de l'histoire du club. Après 18 ans passés au Stade rennais, seul club qu'il aura connu, le désormais ex-numéro 29 du SRFC raccroche les crampons après 376 matches sous le maillot Rouge et Noir, sans avoir joué cette saison. Mais le public rennais ne l'a pas oublié.