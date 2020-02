Face à Lyon en Coupe de France, la fête mais pas d'exploit pour les footballeuses de Thonon Evian

Thonon-les-Bains, France

Elles étaient à la fois près et très loin. Près au niveau du score mais loin par la différence de niveau entre les deux équipes. Tout en maitrise, sur un terrain en mauvais état, les Lyonnaises ont éliminé, de la Coupe de France, 2-0 les Haut-Savoyardes du Thonon Evian Grand Genève FC, qui évoluent en deuxième division. Deux buts inscrits en première mi-temps.

Une des tribunes du stade Joseph-Moynat à Thonon © Radio France - Luc Chemla

Les supporters lyonnais © Radio France - Luc Chemla

Les stars lyonnaises sont là : Wendy Renard, Amandine Henry, Delphine Cascarino... "Un rêve et une chance" pour les supporters. Devant près de 3.000 personnes et dans une bonne ambiance bonne enfant, les Thononaises ont été courageuses et se sont battues jusqu'au bout, en vain. Même si elles ne touchent que très peu le ballon, la défense tient et Lyon est rarement dangereux. La gardienne haut-savoyarde arrête par contre un pénalty en toute fin de match.

La gardienne de Thonon a arrété un pénalty © Radio France - Luc Chemla

Malgré l'élimination, toutes les joueuses se sentent "fières" et satisfaites du match, mais néanmoins conscientes de l'écart logique de niveau. "Ca va plus vite, c'est plus physique, c'est plus technique" confie en souriant une joueuse de Thonon, après la rencontre.