Face à Lyon, le Racing Club de Strasbourg ne parvient pas à lancer sa saison

Le Racing Club de Strasbourg recevait l'Olympique Lyonnais ce dimanche 18 octobre au stade de la Meinau. Un match comptant pour la 7e journée de Ligue 1. Jusque là, les alsaciens ne comptaient qu'une seule victoire. Ils ont fait douter les lyonnais... Sans plus.

"On a réussi à faire trembler Lyon, quand même", après le match, le milieu strasbourgeois Dimitri Liénard préférait voir les bons côtés de cette rencontre de la 7e journée de Ligue 1. Difficile après une défaite 3-2 contre l'Olympique Lyonnais, mais c'est justement ces deux buts qui lui donnent espoir.

On est énormément déçus. Jouer contre Lyon, perdre 3-0, revenir à 3-2 et avoir les opportunités d'égaliser, c'est frustrant - Dimitri Liénard

"Je trouve qu'offensivement on a été bons, voir très bons. _Mais par contre défensivement on a été plus que moyens"_regrettait Thierry Laurey. Avec 20 tirs contre 14, les alsaciens ont eu les occasions de revenir. Mais le coach pointait aussi les erreurs de ses défenseurs.

"Le premier but, c'est un alignement qui n'est pas bon. Il y a juste un joueur qui doit avancer d'un mètre et l'attaquant est hors-jeu", détaillait Thierry Laurey. _"On s'est mis quelques balles dans le pied"_abondait Dimitri Liénard.

Tant qu'on prendra trois buts par matchs, je dirais même trois buts en une mi-temps, ce sera toujours très compliqué - Thierry Laurey

Pas encore d'inquiétude

"C'est la huitième année que je suis au club. J'ai tout vécu ici, que ce soit la descente aux enfers ou une année où tout nous souriait, rassurait Dimitri Liénard après la rencontre. La situation où on est, personne ne lâchera. Pour l'instant on ne joue pas nos vies."

C'est le même avis chez son entraîneur, qui rappelle qu'ils viennent d'enchaîner contre trois grosses équipes. "Je suis plutôt optimiste. Mais il va falloir qu'on retrouve les vertus qu'on avait l'année dernière, prévient Thierry Laurey. On avait du potentiel et il n'y a aucune raison qu'il ait disparu. Il faut que toutes les performances se fassent ensemble."

Prochaine occasion, c'est à Brest, un concurrent direct, puis à Reims pour un duel sur le fil. Les deux équipes sont 18e et 19e. Le vaincu prendrait un sacré coup sur la tête.