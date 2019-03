Face à Metz, le Havre AC va devoir se bouger

Le HAC reçoit Metz, ce lundi, à l'occasion de la 26ème journée de Ligue 2. En panne, offensivement, le HAC doit trouver des solutions pour marquer. Et cela passe sans doute par beaucoup plus de mouvements.

Le Havre - France

Trois buts marqués sur les cinq derniers matchs de Ligue 2 font du HAC la quinzième attaque sur cette période. Plus globalement, depuis le début de saison, le club normand ne fait pas partie des cadors devant le but adverse : aucun joueur, par exemple dans le TOP 10 des buteurs en championnat. Des lacunes que la présence de Tino Kadewere n'a pas totalement gommé, loin de là. Le HAC a parfois du mal à se créer des occasions, et souvent beaucoup de mal à les concrétiser.

En cause, notamment, le manque de mouvements - Bertrand Queneutte