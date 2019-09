Face à Montpellier, le Racing espère retrouver l'allant de la saison dernière

Strasbourg, France

La situation n'est pas encore alarmante, le Racing compte seulement deux points de moins que la saison passée après 7 journées de Ligue 1 (et même deux de plus qu'il y a deux ans), tout en ayant déjà joué à Paris et à Lille. Mais plus que le bilan comptable, c'est le manque d'allant et d'inspiration qui peut poser question. "C'est un début de saison qui était assez lourd (avec la Coupe d'Europe), rappelle l'entraîneur Thierry Laurey. Les gens pensent peut-être qu'on récupère en 15 jours, non c'est pas tout à fait ça quand même. On ne va pas trouver ça comme excuse en mars prochain, mais aujourd'hui, c'est encore recevable. Ce qui nous manque aujourd'hui à cause de ça, c'est une certaine régularité, même dans un match. On ne fait que des mi-temps, par exemple. Il faut qu'on arrive à retrouver une certaine forme d'allant qui nous faisait du bien la saison dernière. Je ne veux pas dire que ça a disparu, mais ça n'est pas tout le temps présent".

Remettre le bleu de chauffe

Les Strasbourgeois peinent particulièrement en attaque. Ils ne marquent pas beaucoup, 5 buts seulement depuis le début de la saison (seul Dijon fait pire). Alors ce samedi après-midi, face à une équipe de Montpellier qui défend très bien (5 buts encaissés seulement), "il va falloir mettre le bleu de chauffe et se comporter comme des morts de faim. Il n'y pas d'autre solution", soulignait avec son sens de la formule le milieu Dimitri Liénard, après la défaite mercredi à Lille. Devant son public, le Racing devra effectivement se transcender pour espérer battre une solide équipe héraultaise, contre laquelle il ne s'est jamais imposé depuis son retour en Ligue 1 (trois nuls et une défaite).

Lala et Thomasson de retour dans le groupe

Absents pour des blessures à la cuisse, Kenny Lala et Adrien Thomasson ont effectué un dernier test concluant ce samedi. Ils sont convoqués dans le groupe de 19 Strasbourgeois qui affronteront Montpellier ce dimanche.

Racing - Montpellier, c'est à suivre ce dimanche dès 14h30 sur France Bleu Alsace. Coup d'envoi à 15h.