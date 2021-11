Face à Quevilly-Rouen, le TFC veut se relancer après deux matchs nuls

Une victoire ferait du bien avant la trêve internationale. Le TFC se déplace à Quevilly ce samedi pour la 15e journée de Ligue 2. Les Toulousains restent sur deux matchs nuls, face au Paris FC il y a deux semaines et face à Guingamp samedi dernier (2-2 à chaque fois).

"Le fait d'avoir marqué 5 points sur 9 possibles lors des trois derniers matchs, ce n'est pas suffisant pour rester à la première place" constate Philippe Montanier ce jeudi en conférence de presse. Le coach toulousain cherche donc la bonne formule. "On s'est aperçu que les meilleures victoires, ce sont celles où on arrive à breaker, c'est-à-dire faire une différence de deux buts. Cependant, comme on a une équipe très jeune, il faut qu'on trouve l'équilibre : essayer de marquer ce troisième but qui nous met à l'abri de l'adversaire sans trop s'ouvrir et donner la possibilité à l'adversaire d'égaliser. C'est l'un de nos axes de progression."

Quevilly, 15e du championnat

Une méthode à appliquer face à Quevilly, promu cette saison et 15e du championnat. La semaine dernière, les Normands se sont inclinés 3-0 sur la pelouse de Rodez, la sixième défaite de la saison. Les Violets sont toujours leaders du championnat, mais avec seulement un point d'avance sur Sochaux et trois sur l'AJ Auxerre.

Le match sera à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Occitanie samedi, dès 18h30.