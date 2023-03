Face à Sedan, l'US Orléans peut s'en mordre les doigts (2-2)

Renversante la semaine dernière sur la pelouse de Villefranche, l'USO s'est faite renversée à domicile par Sedan. Pour cette 25ème journée de National, les Orléanais accueillaient des Sedanais situés un cran plus haut au classement. Un seul point d'écart entre les deux équipes. C'est dire à quel point une victoire aurait permis une excellente opération pour les Jaune et Rouge dans leur mission maintien, en doublant un concurrent direct. Et tout avait bien commencé grâce au duo infernal Goujon-Dabasse. Le premier ouvrait le score à la 27ème d'une reprise acrobatique sur un service du second. Les rôles s'inversaient quelques minutes plus tard : Goujon à la récupération dans les 20 derniers mètres, qui lance Dabasse. Feinte de frappe, plat du pied et 2-0 avant de rejoindre les vestiaires.

Olivier Saragaglia a du secoué ses joueurs à la mi-temps qui sont revenus avec de biens meilleures intentions, tandis que l'USO se montrait plus attentiste. Trop sans doute, au point de se faire punir deux fois en 10 minutes, d'abord sur corner puis sur une très belle frappe de Ramalingom. Derrière, et c'est à souligner, les Orléanais ont tout fait pour repasser devant au tableau d'affichage. Par deux fois, Johanne Akassou était à deux doigts de tromper Geoffrey Lembet. Malheureusement, l'USO doit se contenter du point du nul et reste à quatre petites longueurs de la zone de relégation.

L'homme du match

Loïc Goujon a formé un sacré duo avec Adrian Dabasse. Toujours aussi actif sur le terrain, le milieu s'est montré décisif à deux reprises. D'abord avec un but, sur une magnifique reprise de volée acrobatique au point de pénalty. Puis à la passe, avec une belle récupération et un bon service pour l'ancien attaquant de Villefranche. Depuis l'arrivée de Nicolas Usaï, Loïc Goujon se fait plaisir à jouer plus haut. Et ça se ressent sur le pré.

La phrase du jour

"Au-delà du résultat, j'ai vraiment eu peur qu'on recule lorsque les Sedanais ont égalisé. Mais cela n'a pas été le cas. Le résultat est frustrant, mais l'attitude des garçons a été bonne. Et je suis surtout déçu pour eux, parce qu'ils méritaient mieux. On avait une équipe très remaniée, qui a répondu présent. La mission maintien, ce sera jusqu'au 26 mai, on le sait" confiait Nicolas Usaï après la rencontre.

Le chiffre du jour

13 : c'est le treizième match nul de l'US Orléans cette saison en National, soit le plus haut total dans le championnat.