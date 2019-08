Face à un Grenoble qui lui réussit bien en Normandie, Le Havre veut gagner pour voir plus haut

Sur le podium de la Ligue 2 depuis son succès à Lens, le HAC veut confirmer ce vendredi face à Grenoble, pour lancer sa saison au stade Océane. Sur le papier, les Ciel et marine sont favoris face aux Isérois, qui n'ont pas gagné cette saison et ne se sont jamais imposés en Normandie, en L2.

Le Havre aborde cette cinquième journée de Ligue 2 dans le costume de troisième du championnat, toujours invaincu, et sur une dynamique positive. Ce vendredi, au stade Océane, c'est Grenoble qui se présente face à cette fringante équipe havraise.

Des Isérois sevrés de victoire depuis le début de la saison (trois nuls, une défaite), et qui ont sauvé les meubles dans les dernières secondes face à Troyes, lors de la dernière journée. C'est donc un adversaire 16e de L2, en reconstruction du fait d'un mercato animé, et en besoin de points que les hommes de Paul le Guen accueillent, avec en ligne de mire leur première victoire de la saison à la maison.

Trois semaines après le nul décevant à domicile face à Niort, le défenseur normand Samba Camara a planté le décor avant ce retour à Océane :

La première victoire de la saison est toujours importante. Il va falloir démarrer fort pour remporter cette rencontre. Ce sera un match difficile."

Le Havre, meilleure attaque de Ligue 2, habitue ses suiveurs à des matchs échevelés, pas avares en retournements de situation, comme à Lens ou Ajaccio. Mais un peu plus de simplicité ne serait pas de refus, pour faciliter la vie d'une équipe "qui veut devenir favorite", selon les termes de Paul Le Guen samedi dernier dans le Nord. "On n'a jamais fait de matchs avec le minimum d'erreurs. On a travaillé là dessus à la vidéo avec les joueurs", confirme d'ailleurs le technicien Ciel et marine.

L'un des principaux axes progression est connu : la défense. Le HAC possède la pire défense du top 12 de cette Ligue 2. Compliqué, avec cette fragilité, d'occuper durablement les toutes premières places.

L'arrière garde havraise est encore en chantier durant ce mercato. L'arrivée du latéral turc Umut Meras (incertain contre Grenoble pour raisons administratives), et celle, espérée, d'un renfort en défense centrale, devraient aider les Normands à fermer les vannes.

Jusqu'ici, en tout cas, le HAC a fait front et Paul Le Guen insiste : "Le groupe a du répondant. Il faut qu'il soit concentré. On a obtenu des résultats avec beaucoup de courage. Nous ne devons pas nous laisser bercer par cette petite musique qui dit qu'on a fait de bonnes choses. Nous devons restés concentrés et garder cette capacité à faire des efforts."

Joueurs et entraîneur clament leur volonté de conserver l'état d'esprit conquérant et offensif à l'œuvre depuis le début de saison. Ils pourront aussi puiser dans une donnée statistique. Jamais Le Havre n'a perdu à domicile contre Grenoble en Ligue 2, infligeant même aux Isérois une jolie claque en 2011 : 5-0, marquée par un quadruplé de passes décisives de Ryan Mendes.

La dernière opposition fût moins festive, Grenoble gâchant la première du HAC au stade Océane la saison passée (1-1). Le bilan des confrontations demeure toutefois largement favorable aux locaux : 10 victoires havraises et cinq matchs nul pour 30 buts inscrits contre 10 encaissés. La dernière -et seule fois- que Grenoble a gagné au Havre, c'était en Ligue 1, un soir d'avril 2009 (0-1).

Pierre Wantiez, le DG du HAC, invité de l'avant match de France Bleu Normandie

Ce vendredi, une telle désillusion est fortement déconseillée pour entretenir la dynamique et continuer à séduire un public venu en nombre à Lens, et qui espère voir son équipe faire des étincelles au stade Océane.

Ligue 2. J5. Le Havre - Grenoble

Vendredi 23 août 2019 - 20h au stade Océane.

Le groupe havrais (19 joueurs, du fait du doute autour de la présence définitive d'Umut Meras) :

Gorgelin, Fofana - Bese, Mayembo, Camara, Meras, W.Coulibaly - Bonnet, Basque, Fontaine, Ben Mohamed, Gueye, Dina-Ebimbe, Youga, Abdelli - Assifuah, Kadewere, Bazile, Thiaré.